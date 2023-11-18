«По первичным данным, смерть не носила насильственного характера. Идет следствие», - пояснили в посольстве.

Дипломатическое представительство продолжает контактировать с правоохранителями штата Химачал-Прадеш.

Ранее стало известно, что тела двух россиян нашли в бассейне с горячими источниками в двух километрах от населенного пункта Маникаран на севере Индии. Отмечалось, что рассматривается версия смерти из-за передозировки наркотиков, однако проверяются и другие версии.

Рядом находились паспорта и телефоны, а в гостинице обнаружилась записка на английском языке, содержавшая просьбу отправить вещи пары в российское посольство.

Уточняется, что мужчине было 37 лет, девушке - 21. Об их гибели в округе Куллу стало известно 16 ноября.