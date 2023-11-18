18 ноября 2023, 14:12

Смерть двоих россиян в Индии не была насильственной — СМИ

РИА «Новости»
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Двое россиян, которых нашли мертвыми в Индии, вероятнее всего, умерли ненасильственной смертью. Об этом РИА «Новости» рассказали в посольстве России со ссылкой на данные полиции.

«По первичным данным, смерть не носила насильственного характера. Идет следствие», - пояснили в посольстве.

Дипломатическое представительство продолжает контактировать с правоохранителями штата Химачал-Прадеш.

Ранее стало известно, что тела двух россиян нашли в бассейне с горячими источниками в двух километрах от населенного пункта Маникаран на севере Индии. Отмечалось, что рассматривается версия смерти из-за передозировки наркотиков, однако проверяются и другие версии.

Рядом находились паспорта и телефоны, а в гостинице обнаружилась записка на английском языке, содержавшая просьбу отправить вещи пары в российское посольство.

Уточняется, что мужчине было 37 лет, девушке - 21. Об их гибели в округе Куллу стало известно 16 ноября.

Индия Полиция
18 ноября 2023, 14:48
Армения и Азербайджан договорились об основных принципах мирного договора
РИА «Новости»
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Армения и Азербайджан смогли договориться по вопросу о базовых принципах мирного соглашения. Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщил ТАСС.

«У нас есть хорошие и плохие новости об армяно-азербайджанском мирном процессе. Хорошо, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы», - заявил он.

Пашинян пояснил, что помогло посредничество главы Европейского совета Шарля Мишеля. Однако Армения и Азербайджан часто не понимаю друг друга, говоря на разных дипломатических языках. Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех», добавил премьер-министр.

Ранее стало известно, что Армения станет полноправным членом Международного уголовного суда с 1 февраля. Страна передала документы, подтверждающие принятие юрисдикции суда, задним числом. Армянский парламент ратифицировал Римский статут МУС.

Армения Азербайджан
18 ноября 2023, 14:35
Россия выплатит взнос в WADA при одном условии
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Россия не отказывалась выплачивать ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство. Страна направит его до конца года, если будет определена универсальная формула финансирования. Такое заявления ТАСС сделали в пресс-службе Минспорта РФ.

«В настоящее время отсутствует утвержденная государствами формула финансирования WADA», - передали в пресс-службе.

Взносы в WADA выплатили полностью или почти целиком 45 государств. Еще пять стран пока не сделали переводы: Россия, Белоруссия, Грузия, Исландия и Монако. РФ должна агентству 1 267 023 доллара - более 113 миллионов рублей по нынешнему курсу.

Ранее гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что у России нет права проводить Всемирные игры дружбы , потому что у антидопингового агентства страны РУСАДА нет статуса соответствия. Глава агентства Витольд Банька пригрозил санкциями участникам Игр дружбы в России. Предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в соревнования и МОК.

WADA Россия
18 ноября 2023, 14:00
Главу Samsung обвинили в мошенничестве, ему грозит пять лет тюрьмы — СМИ
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Обвинение потребовало приговорить председателя правления Samsung Electronics Co. Ли Чжэ Ена к пяти годам тюрьмы. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Южнокорейская прокуратура обвинила Ли Чжэ Ена в мошенничестве с бухгалтерской отчетностью и манипулировании ценами акций. Из-за слияния компаний Cheil Industries Inc. и Samsung C&T он стал крупнейшим акционером корпорации Samsung Group.

Ли Чжэ Ен опроверг все обвинения, которые выдвинули против него. Дело расследуют уже на протяжении трех лет, в ближайшие месяцы ожидается решение суда.

Это не первое обвинение против Ли Чжэ Ена. В январе 2021 года суд приговорил его к 2,5 года тюрьмы из-за дачи взяток экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Вице-президента компании арестовали, но досрочно освободили через семь месяцев.

Должность председателя правления Ли Чжэ Ен получил в октябре 2022 года. Глава компании является прямым потомком основателя Samsung Ли Бен Чхоля.

Ранее основателя Grouр-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Главу международной компании в сфере информационной безопасности осудили по делу о госизмене.

Суд Южная Корея Технологии
18 ноября 2023, 13:40
Последнее заседание саммита АТЭС началось на полчаса позже из-за опоздания Байдена
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Главы делегаций стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) полчаса ждали президента США Джо Байдена на последнем заседании саммита. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американский лидер появился в зале последним под крик чаек и музыку. Из-за опоздания президента Соединенных Штатов заседание началось на полчаса позже запланированного.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен напряженно следил за выступлением Байдена с противоположной стороны стола неподалеку от китайского лидера Си Цзиньпина.

Саммит АТЭС завершился в Сан-Франциско 17 ноября. По итогам мероприятия участники согласовали итоговую декларацию с полным учетом позиций РФ. Российскою делегацию на саммите представлял вице-премьер Алексей Оверчук.

Посол по особым поручениям, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев рассказал, что американцы на полях саммита АТЭС показали разнузданное поведение. США не скрывают, что считают свои внутренние национальные установки важнее традиций гостеприимства и международных обязательств.

Саммиты США

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