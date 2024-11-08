08 ноября 2024, 02:17

Сменивший пол сын Маска решил покинуть США из-за Трампа

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Сын американского бизнесмена Илона Маска Ксавье, сменивший пол, заявил о желании покинуть США из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом он написал в соцсетях, сообщило РИА «Новости».

«Я думала об этом уже давно, но вчерашний день для меня это подтвердил. Я не вижу своего будущего в США», - заявил Ксавье.

Сыну Маска 20 лет. Он идентифицирует себя как Вивиан Дженну Уилсон. Он сменил пол в 2022 году, когда ему исполнилось 18 лет. Его мать –канадская писательница Джастин Уилсон.

Ксавье считает, что даже если при Трампе и не примут «законы против трансгендеров*», то люди, которые за них голосовали все-равно останутся в США. По его словам, он больше не в силах жить с ними рядом.

Этим летом Маск заявил, что сын для него фактически умер. До этого предприниматель говорил, что врачи его обманули, заставив подписать согласие на прием Ксавье блокаторов полового созревания. После этого он «потерял» сына. Маск добавил, что ему никто не объяснил, что эти блокаторы «просто препарат для стерилизации».

Ранее Маск назвал глупцом канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне новостей о правительственном кризисе в Германии.

* Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

США Дети Дональд Трамп Илон Маск Выборы президента США
08 ноября 2024, 01:06
Песков допустил разговор Путина с Трампом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Теоретически президент РФ Владимир Путин может позвонить победившему на выборах в США Дональду Трампу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Конечно, просто посмотрим, как дальше будут развиваться события», - сказал он.

Песков добавил, что пока не известно, пригласят ли Россию на инаугурацию президента в Соединенные Штаты. По его словам, из МИД РФ или администрации президента со штабом Трампа после выборов в США не связывались, писали «Известия».

Ранее Путин поздравил Дональда Трампа с победой, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Избранный президент США, в свою очередь, не исключил, что поговорит с российским лидером.

Также Владимир Путин заявил, что российская сторона всегда открыта к диалогу со Штатами , однако первый шаг должны сделать американцы.

США Дмитрий Песков Дональд Трамп Россия Владимир Путин
08 ноября 2024, 00:35
Путин оставил за США право сделать шаг навстречу России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия открыта к диалогу с США, однако первый шаг должны сделать американцы. Президент Владимир Путин сообщил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», что именно они ответственны за разлад.

«Что касается возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами , мы для этого открыты. Но в значительной степени мяч на стороне Соединенных Штатов, потому что мы с ними отношений не портили», - сказал он.

Президент напомнил, что Россия не вводила против США никаких ограничений и санкций, никогда не разжигала в их окрестностях вооруженных конфликтов. Он выразил надежду на то, что Белый дом осознает, что этого лучше не делать во избежание глобальных конфликтов.

Путин добавил, что Россия готова выстраивать отношения с Японией. Он назвал эту страну естественным партнером из-за географического положения.

Заседание клуба «Валдай» прошло в Сочи. Путин общался с его участниками рекордно долго - больше четырех часов.

США Международные отношения Россия Владимир Путин
08 ноября 2024, 00:34
Маск назвал Шольца глупцом из-за развала правящей коалиции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал немецкого канцлера Олафа Шольца после новостей о распаде коалиционного правительства ФРГ и возможности досрочных выборов, назвав его глупцом. Об этом он написал в соцсети X.

«Олаф - глупец», - написал он.

До этого сообщали о коллапсе правящей коалиции из-за отказа министра финансов Кристиана Линднера предусмотреть увеличение финансовой помощи Украине в бюджете ФРГ на 2025 год. Шольц в итоге его уволил.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политическую систему Германии «банановой республикой» , пояснив, что она оказалась единственной страной мира, где правительственная коалиция распалась после выборов в США.

В конце октября депутат Бундестага Сара Вагенкнехт назвала немецкое правительство самым глупым в Европе , а Шольца - вассалом США.

Германия США Европа Запад Евросоюз Илон Маск Олаф Шольц
07 ноября 2024, 23:33
Кризис кадров и идей. Кто возглавит Демпартию США после провала Харрис
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Кандидат в президенты от Демократической партии США Камала Харрис признала свое поражение на выборах. В рядах демократов давно наметился кризис, и кто их возглавит после провальной предвыборной кампании, пока непонятно. Политолог Евгения Бойко на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко допустила, что лидером партии может стать теневой политик.


«Сейчас мы наблюдаем некий кризис в рядах Демократической партии, который наметился не в результате выборов, а гораздо раньше. Рокировка, передача статуса кандидата в президенты Камале Харрис показывает, что выборка довольно узкая, выбирать особо не из кого», - подчеркнула она.

Джо Байден - довольной возрастной политик и президент. За ним тянется шлейф сомнительных историй, связанных с семьей, прежде всего, с сыном. А Камала Харрис, напомнила собеседница 360.ru, даже будучи вице-президентом, по большому счету, сильно в экономику, внешнюю и внутреннюю политику не погружалась.

Отсутствие молодых представителей Демпартии она объяснила определенными проблемами, с вязанными с нехваткой идей, работу с нарративами, которые американское общество не принимает. Последние по каким-то причинам усугубились внутри партии.

Описанное, обратила внимание политолог, касается не только демократов, но и республиканцев.

«Это пребывание в собственном соку, недопуск молодых и нежелание молодых в это все идти, когда они видят, что одни и те же лица - Клинтон, Обама, Байден, все те, кто уже был в свое время, - пытаются встроиться в повестку», - сказала она.

Перед Демпартией действительно стоит вопрос, кто ее возглавит и будет вероятным кандидатом на выборах через четыре года с учетом всех допущенных ошибок и кадрового и идейного кризиса.

«Вариантов немного: либо изыскивать какие-то молодые кадры, новых лиц, готовых повести партию на выборы, либо работать с теми, кто есть. А это тоже довольно возрастные представители демократов. И через четыре года ситуация только усугубится», - сказала Бойко.

Отвечая на вопрос, у кого больше шансов возглавить демократов, Бойко допустила, что речь пойдет о человеке, который сегодня не на слуху.

«Не на повестке, может, себя даже никак не зарекомендовал. Потому что основные люди, что называется, отыграли, себя показали, но не очень успешно, и даже пытались участвовать в избирательной кампании. Думаю, что сейчас это вопрос, который не решен даже внутри самой Демпартии», - заключила собеседница 360.ru.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

США Выборы президента США Камала Харрис

Новости по теме