Сменивший пол сын Маска решил покинуть США из-за Трампа

«Я думала об этом уже давно, но вчерашний день для меня это подтвердил. Я не вижу своего будущего в США», - заявил Ксавье.

Сыну Маска 20 лет. Он идентифицирует себя как Вивиан Дженну Уилсон. Он сменил пол в 2022 году, когда ему исполнилось 18 лет. Его мать –канадская писательница Джастин Уилсон.

Ксавье считает, что даже если при Трампе и не примут «законы против трансгендеров*», то люди, которые за них голосовали все-равно останутся в США. По его словам, он больше не в силах жить с ними рядом.

Этим летом Маск заявил, что сын для него фактически умер. До этого предприниматель говорил, что врачи его обманули, заставив подписать согласие на прием Ксавье блокаторов полового созревания. После этого он «потерял» сына. Маск добавил, что ему никто не объяснил, что эти блокаторы «просто препарат для стерилизации».

Ранее Маск назвал глупцом канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне новостей о правительственном кризисе в Германии.

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