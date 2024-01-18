Слюна, ушная сера и ногти. Порномодель нашла необычный способ разбогатеть

Среди других товаров порномодели: грязное нижнее белье, леггинсы после тренировки, содержимое мусорного ведра и даже использованная маточная спираль. Все это помогает ей зарабатывать около шести с половиной тысяч долларов в месяц. Идею для бизнеса Ребекка почерпнула из необычных запросов подписчиков.

Кроме этого, активная американка ведет подкаст о порноиндустрии.

В 2021 году преподаватель из Тайваня завел канал на Pornhub и начал выкладывать туда лекции по высшей математике. Необычный контент «залетел»: ролики педагога набрали 1,3 миллиона просмотров, а он сам - около пяти тысяч подписчиков. Математик даже занял 5097 место в рейтинге порномоделей.

В 2018 году британская порномодель Тэйлор Роуз выставила на продажу собственные старые грудные импланты после того, как решила в очередной раз увеличить грудь.