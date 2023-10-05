Служба госбезопасности Азербайджана опубликовала видео с арестом экс-лидеров НКР
Суд в Азербайджане арестовал на четыре месяца экс-лидеров непризнанного Карабаха Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и экс-главу парламента Давида Ишханяна. Видео ареста опубликовала пресс-служба Службы государственной безопасности (СГБ).
Троих бывших политиков задержали сотрудники СГБ Азербайджана и доставили в Баку. Экс-лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики обвинили по разлным статьям Уголовного кодекса.
Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании бывшего президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Его обвинили в терроризме, развязывании агрессивной войны и других преступлениях.
МИД Азербайджана назвал аресты экс-лидеров Нагорно-Карабахской Республики легитимными. Ведомство добавило, что Армения продемонстрировала незаинтересованность в мире, выдвигая необоснованные иски против азербайджанской стороны.