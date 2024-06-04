Слухи об отказе талибов посещать ПМЭФ опровергли в МИД

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«Его сопровождают несколько человек, они уже на пути в Россию», - заявил дипломат.

В МИД заявляли, что пригласили представителей нынешних властей Афганистана на ПМЭФ-2024 , так как Россия настроена на развитие взаимовыгодных политических и экономических связей.

Президент Владимир Путин также указывал на необходимость выстраивать отношения со страной, которой управляют талибы*. Ранее в России предложили исключить «Талибан»* из реестра террористических организаций.

*Решением Верховного суда движение «Талибан» внесено в список террористических и запрещено в России.