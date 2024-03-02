Слухи о коме пропавшей после операции Кейт Миддлтон назвали феноменальной выдумкой

Еще за день до выписки Кейт Миддлтон из больницы испанская журналистка Конья Кальеха со ссылкой на источники заявила, что принцессе проводили операцию по удалению матки. По ее словам, вмешательство прошло не очень хорошо и врачам пришлось подключить пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Это были серьезные осложнения, которых никто не ожидал. Ее жизнь была в большой опасности», - заявила Кальеха.

Эта версия быстро привлекла внимание и разрослась до того, что начали циркулировать слухи, что Кейт Миддлтон находится в коме.

Пресс-секретарь принцессы напомнила, что еще в первом же заявлении указали, что она не появится на публике до Пасхи, которая пройдет в Великобритании 31 марта «Кенсингтонский дворец предоставит новую информацию, как только произойдет что-то важное», - добавила собеседница журналистов.

Отвечая на вопрос о слухах, которые касаются здоровья принцессы она назвала их «феноменальной выдумкой», добавив, что статус и природная английская вежливость не позволяют подобрать других слов.

Кейт Миддлтон выписали из больницы 30 января. На больничной койке она провела две недели. Пока супруга проходила лечение принц Уильям передал дочку и двух сыновей родителям принцессы и ее брату.

После возвращения Миддлтон из больницы он снял с себя часть королевских обязанностей, чтобы помочь жене во время восстановления. Какую именно операцию перенесла Кейт Миддлтон, что для восстановления требуется столь долгое время - неизвестно.