«Слуги народа» поедут в США агитировать конгрессменов за поддержку Украины

«Все „слуги народа“, знающие английский, собираются в США. <…> Часть поедет по штатам общаться с местными конгрессменами и убеждать, что необходимо поддерживать Украину», - написал Гончаренко* в мессенджере.

Он отметил, что поездка депутатов пропрезидентской партии «Слуга народа» состоится на этой неделе. Часть делегации останется в Вашингтоне, другая поедет по стране уговаривать конгрессменов и далее поддерживать Украину. Имена депутатов Гончаренко* не указал.

Ранее депутат Рады Евгений Шевченко призвал к компромиссу с Россией для разрешения конфликта. Он посоветовал провести политические разведывательные консультации для понимания, на какие компромиссы РФ готова согласиться.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.