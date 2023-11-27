«Слуги народа» поедут в США агитировать конгрессменов за поддержку Украины
Депутаты Верховной рады планируют на этой неделе поехать в США, чтобы убедить американских конгрессменов продолжить поддержку Украины. Об этом в Telegram-канале написал депутат Рады Алексей Гончаренко*.
«Все „слуги народа“, знающие английский, собираются в США. <…> Часть поедет по штатам общаться с местными конгрессменами и убеждать, что необходимо поддерживать Украину», - написал Гончаренко* в мессенджере.
Он отметил, что поездка депутатов пропрезидентской партии «Слуга народа» состоится на этой неделе. Часть делегации останется в Вашингтоне, другая поедет по стране уговаривать конгрессменов и далее поддерживать Украину. Имена депутатов Гончаренко* не указал.
Ранее депутат Рады Евгений Шевченко призвал к компромиссу с Россией для разрешения конфликта. Он посоветовал провести политические разведывательные консультации для понимания, на какие компромиссы РФ готова согласиться.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.