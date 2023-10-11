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«Зеленский в агонии, он готов пойти на любые шаги, лишь бы не отойти на второй план для своих западных хозяев из-за ближневосточных событий и лишиться их спонсорства», - отметил он.

Террористическая активность со стороны киевского режима при поддержке Запада все еще сохраняется. На это, по словам Слуцкого, указывает неожиданный визит Зеленского в штаб-квартиру НАТО.

Глава СВР Сергей Нарышкин предупредил о подготовке западными спецслужбами диверсионно-террористических групп для атак на объекты российской атомной энергетики. Слуцкий призвал отнестись серьезно к этому заявлению.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин объяснял, что Зеленскому выгодно продолжать украинский конфликт. В случае его завершения главе киевского режима грозит суд за военные преступления и коррупцию, пояснил он.