Слуцкий усомнился в необходимости участия России в ПА ОБСЕ

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Парламентарий прокомментировал отказ Румынии в выдаче виз российской делегации. Сложившаяся ситуация заставляет возобновить дискуссию о необходимости пребывания представителей России в организации.

«Если продолжается последовательная визовая дискриминация, если нас не слышат и не хотят слышать, нет никакого смысла оставаться в такой Ассамблее», - заявил Слуцкий.

Румыния отказала делегации в визах из-за «российской агрессии против Украины». Россия запомнит это решение, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.