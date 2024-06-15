Слуцкий усомнился в необходимости участия России в ПА ОБСЕ
Действия румынских властей ставят под вопрос пребывание России на сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в Бухаресте. Такое заявление сделал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
Парламентарий прокомментировал отказ Румынии в выдаче виз российской делегации. Сложившаяся ситуация заставляет возобновить дискуссию о необходимости пребывания представителей России в организации.
«Если продолжается последовательная визовая дискриминация, если нас не слышат и не хотят слышать, нет никакого смысла оставаться в такой Ассамблее», - заявил Слуцкий.
Румыния отказала делегации в визах из-за «российской агрессии против Украины». Россия запомнит это решение, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.