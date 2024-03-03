Сложности в использовании заблокированных активов России признали в Италии
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об экономических и юридических трудностях при использовании суверенных активов России на нужды Украины. Ее слова привела пресс-служба правительства.
«С философской точки зрения справедливо, чтобы суверенные фонды России стали гарантией восстановления объектов на Украине. Но с экономической и юридической точек зрения в этом процессе есть определенные сложности», - сказала она.
Мелони отметила, что предложение Евросоюза об использовании процентов с доходов от заблокированных активов России является неплохим.
«Также эти активы можно использовать под гарантии кредитов. Но нужно учитывать все нюансы», - добавила премьер-министр.
С февраля 2022 года недружественные страны ввели против России санкции и заморозили порядка 300 миллиардов валютных резервов страны. В начале 2024 года лидеры «Большой семерки» начали поиск решений для использования этих активов.