Сложности с энергетикой грядущей зимой допустили в Британии из-за Украины

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«В то время как маржа по нашему базовому сценарию выше, чем в прошлом году, на мировых энергетических рынках остаются риски и неопределенности», - сказано в докладе компании.

Энергооператор сообщил, что в этом году к зиме подготовили больше средств накопления и выработки электроэнергии, в том числе, ветряные и угольные электростанции. По мнению аналитиков компании, цены на энергию в этом году будут ниже, чем прошлой зимой.

В декабре прошлого года Великобритания и США заключили партнерство в области энергетической безопасности. Документ подписали с целью снизить «глобальную зависимость» от энергоносителей из России.

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