Сложность отношений с Арменией призвали не преувеличивать в Кремле

«Безусловно, наших двусторонних отношениях определенные проблемные темы присутствуют. Однако, чем теснее наше взаимодействие, чем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще и возникают различные проблемы», - объяснил Песков.

В среду, 8 мая, президент России Владимир Путин после заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Эта встреча для политиков стала первой с декабря 2023 года.

Ранее стало известно, что Армения отказалась от финансирования бюджета ОДКБ в 2024 году. Представитель МИД Ани Бадалян отмечал, что страна будет не против, если обсуждение бюджета пройдет без ее участия.