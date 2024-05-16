«Слово за тобой, Дональд». Байден и Трамп согласились провести дебаты в конце июня
Президент США Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп согласились принять участие в предвыборных дебатах 27 июня 2024 года. Об этом сообщила телекомпнания CNN.
Оба претендента на пост главы государства приняли предложение провести дискуссию на площадке телеканала.
«Я получил и принял приглашение от CNN принять участие в дебатах 27 июня. Слово за тобой, Дональд. Как ты сказал: где угодно, в любое время, в любом месте», - написал Байден в соцсети X.
Представитель лидера республиканцев также подтвердил его готовность принять участие в дебатах. Имена ведущих этого противостояния в эфире и другие детали станут известны позже.
В апреле этого года Трамп позвал Байдена на предвыборные дебаты в суд.
«На самом деле давайте проведем дебаты сегодня вечером в суде - по национальному телевидению. Буду ждать», - предложил он.
Ранее Байден заявил, что готов встретиться на дебатах с Трампом.