16 мая 2024, 00:49

«Слово за тобой, Дональд». Байден и Трамп согласились провести дебаты в конце июня

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп согласились принять участие в предвыборных дебатах 27 июня 2024 года. Об этом сообщила телекомпнания CNN.

Оба претендента на пост главы государства приняли предложение провести дискуссию на площадке телеканала.

«Я получил и принял приглашение от CNN принять участие в дебатах 27 июня. Слово за тобой, Дональд. Как ты сказал: где угодно, в любое время, в любом месте», - написал Байден в соцсети X.

Представитель лидера республиканцев также подтвердил его готовность принять участие в дебатах. Имена ведущих этого противостояния в эфире и другие детали станут известны позже.

В апреле этого года Трамп позвал Байдена на предвыборные дебаты в суд.

«На самом деле давайте проведем дебаты сегодня вечером в суде - по национальному телевидению. Буду ждать», - предложил он.

Ранее Байден заявил, что готов встретиться на дебатах с Трампом.

США Дональд Трамп Выборы президента США Телевидение Джо Байден
16 мая 2024, 00:39
Путина в аэропорту Пекина встретила рота почетного караула
РИА «Новости»
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Рота почетного караула встретила в аэропорту прибывшего в Пекин российского лидера Владимира Путина. Видео прибытия президента опубликовал Telegram-канал Кремля.

Президент России прилетел в Китай с двухдневным государственным визитом. На кадрах Путин выходит из самолета, где его встречает почетный караул. После церемонии встречи кортеж российского главы выехал из аэропорта в сопровождении полиции Китая и отряда мотоциклистов. Путин ехал на российском автомобиле Aurus.

Ранее лидер РФ объяснил, почему выбрал КНР в качестве первого государства для визита после своей инаугурации. По его словам, беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между Москвой и Пекином повлияли на его выбор.

Также российский лидер вспомнил, как в 2023 году председатель Китая Си Цзиньпин прилетел в РФ. Тогда Россия тоже оказалась первым государством, которое посетил политик после вступления в должность.

Самолеты Россия Владимир Путин Китай
15 мая 2024, 23:35
Операция Фицо длилась почти четыре часа — СМИ
РИА «Новости»
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Операция раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо длилась три часа 40 минут. Об этом сообщил местный телеканал ТА3.

По информации СМИ, важнейшие артерии пациента не повреждены.

Словацкие СМИ в онлайн-режиме передают информацию о состоянии Фицо. Также они публикуют реакцию общественности на покушение на политика. По данным телеканала, высказались многие политические и общественные деятели, а также главы иностранных государств.

Президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением и заявил, что этому нет оправдания. Российский лидер выразил надежду, что председатель правительства Словакии выдержит это испытание благодаря своим мужеству и силе.

Преступления Россия Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
15 мая 2024, 23:04
Стали известны мотивы совершившего покушение на Фицо
Pxhere
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Покушение на премьера Словакии Роберта совершили по политическим мотивам. Об этом заявили в эфире телеканала TA3.

В ходе трансляции злоумышленник, который выстрелил в Фицо, заявил о несогласии с его политикой.

Днем 15 мая на Фицо напали. В тот момент он вышел к публике после мероприятия. Злоумышленник спрятался среди толпы и выстрелил в политика пять раз. Подозреваемым оказался 71-летний житель города Левице. Журналисты заявили, что он стрелял из короткоствольного ружья, официально незарегистрированного.

После случившегося премьера госпитализировали, врачи провели ему операцию на брюшной полости. До этого СМИ сообщали, что медики долго не могли остановить кровотечение у пациента.

Российский президент Владимир Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением , которое не может иметь никаких оправданий. По его словам, словацкий премьер является мужественным и сильным человеком, который выстоит в непростой ситуации.

Стрельба Врачи Владимир Путин Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
15 мая 2024, 22:53
Роберта Фицо ввели в искусственную кому — СМИ
РИА «Новости»
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Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в искусственную кому. Об этом сообщил Telegram-канал журналиста Владимира Соловьева со ссылкой на министра внутренних дел республики.

По информации канала, состояние Фицо остается критическим, врачи ввели его в искусственную кому.

Ранее ряд словацких СМИ сообщили, что операция завершилась успешно. Однако глава МВД Матуш Шутай-Эшток опроверг эти новости и рассказал журналистам, что операция продолжается. Врачи пытаются остановить внутреннее кровотечение в брюшной полости. Министр уточнил, что нападавший выстрелил пять раз, одна из пуль попала в живот Фицо.

Врачи Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

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