«Слово за тобой, Дональд». Байден и Трамп согласились провести дебаты в конце июня

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Оба претендента на пост главы государства приняли предложение провести дискуссию на площадке телеканала.

«Я получил и принял приглашение от CNN принять участие в дебатах 27 июня. Слово за тобой, Дональд. Как ты сказал: где угодно, в любое время, в любом месте», - написал Байден в соцсети X.

Представитель лидера республиканцев также подтвердил его готовность принять участие в дебатах. Имена ведущих этого противостояния в эфире и другие детали станут известны позже.

В апреле этого года Трамп позвал Байдена на предвыборные дебаты в суд.

«На самом деле давайте проведем дебаты сегодня вечером в суде - по национальному телевидению. Буду ждать», - предложил он.

Ранее Байден заявил, что готов встретиться на дебатах с Трампом.