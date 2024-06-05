05 июня 2024, 02:50

Словения признала Палестину в качестве государства

РИА «Новости»
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Словения официально признала Палестину в качестве суверенного государства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны в соцсети X.

«Словения официально признала независимое и суверенное Государство Палестина», - указали в заявлении.

Министр иностранных дел Таня Файон заявила, что решение Словении «является посланием надежды и мира».

«Только создание двух государств может привести к прочному миру на Ближнем Востоке», - отметил она.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия признает государство Палестина. С аналогичными заявлениями выступили власти Норвегии, Испании и Ирландии.

Политолог Каринэ Геворгян объясняла 360.ru, что признание Палестины сильно ударит по позициям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израиль Испания Палестина
05 июня 2024, 02:39
Россия, Иран и Китай поддержали восстановление ядерной сделки
РИА «Новости»
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Россия, Китай и Иран выпустили совместное заявление о поддержке соглашения по ядерной сделке. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Заявление трех государств вышло в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ. В нем сказано, что власти стран продолжают поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной сделке, несмотря на выход США из соглашения.

«Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД. <…> Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения», - сказано в заявлении.

Стороны подчеркнули, что полная реализация сделки могла бы снять опасения о мирной ядерной программе Ирана, а также снизила бы напряженность.

В сентябре 2023 года МАГАТЭ обвинило Иран в обходе ограничений, предусмотренных ядерной сделкой. В апреле издание Bild сообщило, что Иран якобы вплотную приблизился к созданию ядерного оружия.

Ядерное оружие США Россия Иран Китай МАГАТЭ
05 июня 2024, 02:33
Немецкий бизнесмен спрятался в посольстве в РФ и пропал
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Бизнесмена Ральфа Новака в понедельник приговорили к пяти годам колонии по делу о хищении 52,4% акций каршеринга BelkaCar. На приговор он не пришел, сообщило издание Der Spiegel.

По данным издания, в этот день Новак пытался получить убежище в немецком посольстве. Его адвокат Константин Елфимов рассказал, что после приговора Тушинского суда Москвы немец был в панике «из-за страха снова попасть в тюрьму».

Журналисты предположили, что с юридической точки зрения у Новака было мало шансов получить помощь, ведь посольство должно было бы передать бизнесмена местным властям. До оглашения приговора бизнесмен находился под домашним арестом.

Прокуратура Кельна ранее начала расследовать дело против миллиардера Карла-Эриване Хауба. Кристиана Хауба. Представители СМИ выяснили, что Хауба мог специально инсценировать смерть, чтоб сбежать в Россию к любовнице.

Суд Приговоры Аресты
05 июня 2024, 01:19
Интерпол отказался помогать в розыске сбежавшего из Польши судьи Шмидта
РИА «Новости»
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Интерпол отказался подать в розыск сбежавшего в Белоруссию бывшего польского судью Томаша Шмидта. Об этом сообщили в полиции Польши, написало РИА «Новости».

По данным ведомства, в Интерполе отказ аргументировали тем, что «не разрешили обработку данных по своим каналам за действия против безопасности государства, которые считаются политическими преступлениями».

Попросивший политического убежища в Белоруссии бывший польский судья Томаш Шмидт ранее сообщил, что опубликует секретный документ из Варшавы. Такое заявление он сделал после получения прокуратурой Польши санкции на его арест.

Польские правоохранители утверждали, что нашли доказательства работы Шмидта на иностранную разведку. По данным прокуратуры, он передавал секретную информацию.

Белоруссия Санкции Работа Аресты Польша
05 июня 2024, 00:47
Американский дрон-разведчик снова засекли в районе Крымского моста
РИА «Новости»
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Американский беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12 снова появился в воздушном пространстве в 170 километрах от Ялты к югу от Крымского моста. Об этом сообщила «Военная хроника» со ссылкой на данные веб-сервиса Flightradar24.

«Высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12, уничтоженный в интернетах еще вчера и „заглушенный“ (для верности) сегодня, внезапно „воскрес“ к югу от Крымского моста, включил радиолокационный ответчик и продолжает нарезать круги в воздушном пространстве в 170 километрах от Ялты», - говорится в сообщении.

До этого днем над нейтральными водами Черного моря засекли американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk , который, предположительно, поднялся в воздух с сицилийского аэродрома Катания и пересек воздушное пространство Греции и Болгарии. За его полетом следили более пяти тысяч пользователей, пока он не перестал отображаться на карте.

Ранее общественник Владимир Рогов заявил, что натовские дроны-разведчики собирают данные для подготовки ударов по российской территории, в частности, по Крыму и Краснодарскому краю.

США Беспилотники Крымский мост

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