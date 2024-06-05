Словения признала Палестину в качестве государства

Россия, Китай и Иран выпустили совместное заявление о поддержке соглашения по ядерной сделке. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Заявление трех государств вышло в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ. В нем сказано, что власти стран продолжают поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной сделке, несмотря на выход США из соглашения.

«Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД. <…> Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения», - сказано в заявлении.

Стороны подчеркнули, что полная реализация сделки могла бы снять опасения о мирной ядерной программе Ирана, а также снизила бы напряженность.

В сентябре 2023 года МАГАТЭ обвинило Иран в обходе ограничений, предусмотренных ядерной сделкой. В апреле издание Bild сообщило, что Иран якобы вплотную приблизился к созданию ядерного оружия.