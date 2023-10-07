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«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину», - сказано в публикации.

В материале также отметили, что решение приняли после переговоров о создании коалиции между партиями, выступающими против помощи Киеву.

Выборы в парламент в Словакии прошли 30 сентября. Первое место заняла партия Smer и набрала 22,94% голосов. Лидер партии Роберт Фицо неоднократно выступал против поддержки киевского режима, объясняя это тем, что у страны есть проблемы посерьезнее.

Ранее обозреватель An Nahar Асад Аббуд заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский стал бояться победы экс-лидера Штатов Дональда Трампа на американских выборах в 2024 году. Журналист отметил, что украинское руководство чувствует, как поддержка западных стран начинает ослабевать. Киев обеспокоен победой Роберта Фицо в Словакии и теперь со страхом ждет итогов парламентских выборов в Польше.