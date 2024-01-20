20 января 2024, 23:00

Словакия возобновила культурное сотрудничество с Россией

РИА «Новости»
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Словакия возобновила сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере культуры и искусства. Министр культуры страны Мартина Шимковичова отменила распоряжение, по которому подобную работу приостановили после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщила газета Pravda.

«В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура», - пояснила Шимковичова.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что власти республики заблокируют членство Украины в НАТО. Политик пояснил, что вступление страны в альянс может стать началом третьей мировой войны.

Также Фицо выразил уверенность, что Украина с 2014 года находится под контролем США. Политик считает, что Европе необходимо выработать свою точку зрения на происходящий конфликт, а не бездумно повторять американские нарративы.

Международные отношения Россия Словакия
20 января 2024, 22:03
Автобусы с туристами и полицией столкнулись в Турции
РИА «Новости»
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Столкновение двух автобусов перевозивших туристов и сотрудников полиции произошло недалеко от турецкого города Эдирн. Как сообщило издание Inhaber, травмы получили 11 человек.

Авария произошла на шестом километре шоссе Эдирне - Капыкуле. Полицейский Midibus вез сотрудников с пограничного перехода и врезался в поворачивающий с дороги автобус с туристами.

В результате столкновения пострадали 11 человек, из которых 10 сотрудники полиции. Все силовики получили легкие травмы. Угрозы их жизни нет.

На место прибыли бригады скорой помощи, а также дорожные инспекторы, которые приступили к разбирательству аварии.

Начальник полиции Эдирне Онур Карабурун поручил начать проверку по факту случившегося.

Это вторая крупная авария в Турции за последние дни. В минувший вторник, 16 января, пассажирский автобус врезался в ограждение в районе Айдынчык и перевернулся.

Жертвами ДТП стали девять туристов , которые находились в салоне.

ДТП Автобусы Полиция
20 января 2024, 21:30
Еще два трупа нашли на пляжах в Турции
РИА «Новости»
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Еще два тела нашли на пляжах в турецкой провинции Анталья. За последнюю неделю это уже четвертый случай, сообщила местная газета Cumhuriyet.

«Тело мужчины было обнаружено на пляже в районе Ташагыл вблизи Манавгата. Одновременно тело найдено на пляже отеля в районе Кызылот», - уточнило издание.

Оба тела сильно разложились. Издание отметило, что на них были только шорты и обувь.

Ранее сотрудники отеля в Манавгате нашли на пляже отеля труп человека без головы и правой руки. Пол и личность погибшего установить не удалось. Тело отправили на судмедэкспертизу.

Позже на том же побережье, но на пляже в районе Конаклы, обнаружили останки ребенка. Прибывшие на место полицейские установили, что тело, верхняя половина которого отсутствует, принадлежало девочке около 10 лет.

Еще одно событие, связанное с отдыхом в Турции, касается недавних поисков пропавшей российской туристки Надежды Ярыгиной. Ее нашли мертвой, тело уже доставили в Москву, но до сих пор не озвучена официальная версия ее гибели. По одной из них, она якобы упала со скалы, а по второй - ее убили.

Отдых Турция Смертность Дети Мужчины
20 января 2024, 20:21
Проект о денонсации соглашения с Британией о рыболовстве внесли в Госдуму
Unsplash
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Правительство внесло в Государственную думу законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Документ опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Денонсировать Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное 25 мая 1956 года», - указали в документе.

В пояснительной записке отметили, что у соглашения «преимущественно односторонняя направленность, при этом аналогичной или соразмерной выгоды для России в нем нет».

Такое решение российских властей станет ответом на исключение страны из режима наибольшего благоприятствования в торговле властями Великобритании, писали «Известия». Английские рыболовные суда занимались рыболовством в Баренцевом море на основе соглашения почти 70-летней давности.

Великобритания Госдума РФ Россия Рыбалка
20 января 2024, 19:25
Американскую базу в Ираке снова обстреляли
Global Look Press
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Авиационная база США Айн-аль-Асад на западе Ирака в очередной раз попала под ракетный обстрел. Об этом сообщило издание Shafaq.

По информации источника, рядом с военной базой рухнули пять ракет. По предварительной информации, их выпустили из района Аль-Багдади в Анбаре.

По данным телеканала Al Hadath , на территорию рядом с базой упали как минимум 20 ракет. Сведения о пострадавших пока что не поступали.

После начала обострения конфликта между сектором Газа и Израилем базы США в Ираке неоднократно обстреливали. Ответственность за атаки на себя брали шиитские группировки.

Ранее в субботу, 20 января, стало известно о падении американского беспилотника рядом с авиабазой Балад в Ираке. Пентагон начал расследование причин произошедшего.

Директор Центра прикладной социологии Геннадий Подлесный объяснял «360», что атаки на американские военные базы на Ближнем Востоке не являются случайностью. По его мнению, регион постепенно становится самой напряженной точкой на планете.

США Военные Ирак

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