Словакия получила новое правительство во главе с Робертом Фицо

Торжественная церемония прошла в президентском дворце Братиславы. Премьер-министр поблагодарил главу государства за назначение нового правительства.

«Никогда в современной истории Словакии кабинет министров не управлял таким разрушенным обществом, как сегодня», - заявил Фицо. Он добавил, что новое правительство не станет уклоняться от стоящих перед ним вызовов, чтобы улучшить жизнь людей.

Роберт Фицо занял пост премьер-министра Словакии после победы своей партии и «Курс - социальная демократия» на парламентских выборах 30 сентября. Политическое объединение собрало 22,94% голосов избирателей, но получить большинство кресел в парламенте партия не смогла.

Для формирования правительства «Курс» собрал коалицию, куда вошли партия «Голос - социальная демократия» и Словацкая национальная партия, которые разделили министерские портфели пропорционально местам в парламенте.

Для Роберта Фицо это уже третий срок на посту правительства Словакии. Он уже был премьер министром в 2006–2010 и 2012–2018 годах.