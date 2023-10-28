Словакия объявила об пересмотре «раболепного» соглашения с США о военном сотрудничестве

Он подчеркнул, что уже донес свою позицию до посла США в Братиславе Гаутама Рана на последние встрече.

Калиняк заявил, что прошлый вариант соглашения носил «раболепный» характер и обязывал Словакию перераспределять свою военную технику и боеприпасы только после согласования с американцами.

«Я изложил послу позицию правительства, а именно, что мы не станем отправлять новые партии боеприпасов на Украину», - заявил министр обороны Словакии.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ценит хорошие отношения с западными партнерами, но им придется привыкнуть к тому, что новый кабинет министров не похож ни на один предыдущий.

Новое правительство Словакии собрал занявший пост премьер-министра страны после победы своей партии на выборах Роберт Фицо. Обновленный состав кабмина утвердила президент Зузана Чапутова.

Партия Фицо на прошедших в конце сентября выборах получила 22,94% голосов избирателей, что сделало ее лидером гонки, но получить большинство мест в парламенте она не смогла и вступила в коалицию с объединениями «Голос - социальная демократия» и «Словацкой националистической партией», с которыми разделила министерские портфели.

Соглашение о военном сотрудничестве Словакии и США пересмотрят и исключат оттуда пункт о поставках вооружений на Украину. Как сообщило издание Sita , с таким заявлением выступил новый министр обороны страны Роберт Калиняк.