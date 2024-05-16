16 мая 2024, 08:28

Словакия не просила помощи в расследовании покушения на Фицо — Песков

Global Look Press
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Словацкая сторона не обращалась к России за помощью в расследовании покушения на премьера Роберта Фицо. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».

«Каких-либо обращений о помощи в расследовании и так далее не было», - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что Россия осуждает нападение на премьер-министра Словакии. Он пожелал Фицо скорейшего выздоровления.

На Роберта Фицо совершили покушение после заседания правительства. В него выстрелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула из города Левице. Злоумышленник прятался в толпе , которая пришла к зданию, где премьер Словакии выступал.

Фицо был в очень тяжелом состоянии из-за ранения, его прооперировали. Политика уже перевели в палату , сейчас его жизни ничего не угрожает.

Покушение на Фицо могло быть связано с позицией политика по некоторым международным проблемам. Словацкий премьер выступал против помощи Украине и хотел скорейшего урегулирования ситуации.

Кремль Дмитрий Песков Премьеры Россия Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 08:38
Врачи подтвердили, что жизнь премьера Словакии Фицо по-прежнему находится под угрозой
Global Look Press
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Премьер Словакии Роберт Фицо находится в тяжелом состоянии после покушения, угроза его жизни сохраняется, несмотря на операцию. Об этом сообщил телеканал Markiza.

«Премьер Словакии после сложной операции, которая длилась несколько часов, все еще в опасном для жизни состоянии», - отметил источник канала в больнице.

Покушение на словацкого премьера произошло15 мая в городе Гандлова. После заседания правительства в политика в упор открыл огонь 71-летний писатель Юрай Цинтула, очевидцы рассказали о четырех-пяти выстрелах. В результате Фицо получил тяжелое ранение, премьера на вертолете доставили в больницу. Врачи провели сложную операцию.

По данным портала TVnoviny , совершиивший покушение писатель является сторонником оппозиционных партий республики и придерживается либеральных взглядов.

Врачи Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 08:28
Кремль назвал взаимодействие России и Китая балансирующим элементом
РИА «Новости»
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Взаимодействие России и Китая на мировой арене в рамках интеграционных форматов стало серьезным балансирующим элементом. Об этом заявил «Известиям»пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Взаимодействие России и Китая на мировой арене в рамках интеграционных форматов стало серьезным балансирующим элементом. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Взаимодействие Москвы и Пекина на международной арене в контексте интеграционных форматов, в контексте международных организаций является серьезным балансирующим элементом», - сказал он.

По его словам, этот элемент взаимодействия держит в балансе неспокойную мировую повестку дня. Поэтому именно КНР стала первой страной, которую глава государства посетил с официальным визитом после инаугурации.

Песков отметил, что в ходе выступления на узком составе переговоров президент России Владимир Путин указал на неконфронтационный характер отношений с Китаем. По мнению главы государства, это абсолютно идеальное качество двусторонних отношений , которые направлены на повышение благосостояния народов двух стран.

Кремль Дмитрий Песков Россия Китай
16 мая 2024, 08:08
«Фицо удастся все-таки выкарабкаться». Кремль осудил покушение на премьера Словакии
Global Look Press
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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо неприемлемо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил нападение и пожелал политику скорейшего выздоровления. Он заявил об этом «Известиям».

Пресс-секретарь назвал произошедшее в Гандлове большой трагедией. Президент России Владимир Путин, сообщил Песков, направил телеграмму, в которой выразил сочувствие в связи с покушением на Фицо и пожелал ему сил.

«Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым. <…> Мы надеемся, что господину Фицо удастся все-таки выкарабкаться из этой ситуации и поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», - сказал Песков.

Обращения о помощи в расследовании, по его словам, не поступали. Он напомнил, что словацкая сторона заявляла о политическом подтексте преступления.

Покушение произошло после заседания правительства. Писатель Юрай Цинтула выстрелил в Фицо пять раз. Премьеру сделали операцию и перевели в палату.

Убийства Дмитрий Песков Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 06:00
Власти Новой Зеландии расширили список санкций против России
РИА «Новости»
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Новая Зеландия добавила в список санкций против России 28 физических и 14 юридических лиц. Об этом заявил глава МИД страны Уинстон Питерс в заявлении ведомства, сообщение опубликовало РИА «Новости».

«Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц», - сказано в публикации.

Пакет санкционных ограничений Новой Зеландии нацелен на физические и юридические лица, которые якобы причастны к отправке оружия из Северной Кореи и Ирана в Россию. Также новые рестрикции ввели против тех, кто способствует якобы «принудительному переселению украинских детей в Россию».

Ранее во Франции и Нидерландах предложили Евросоюзу ввести ограничения против банков , которые позволяют российским организациям платить за товары и технологии, связанные с оборонной отраслью. Европейские чиновники выразили мнение, что некоторые регуляторы помогают РФ с экспортом технологий «двойного назначения».

Санкции Россия Новая Зеландия

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