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Деревня, в которой побывал журналист, находится в 10 километрах от границы с Украиной. Из 540 жителей почти половина на прошедших недавно парламентских выборах проголосовали за партию Smer экс-премьера Роберта Фицо - противника помощи киевскому режиму. Рафаэль Миндер выяснил, что за последний год настроения жителей Словакии и их отношение к приезжим переменились.

«Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии», - заявил бывший глава Чонковце Ян Скиба.

По словам чиновника, жители недовольны щедростью своих властей по отношению к беженцам на фоне недофинансированности бедных восточных регионов самой Словакии. Избиратели выступили против украинской угрозы.

Правительство Швейцарии решило сэкономить на пособиях и предложить украинским беженцам за 4400 тысячи долларов добровольно покинуть страну. В Германии призвали сократить выплаты украинцам , ведь в некоторых случаях они превышали среднюю зарплату немцев.