Слова замминистра обороны Британии доказали антироссийские цели Запада в Армении

В ведомстве подчеркнули, что не удивляются фактам того, что в Великобритании уже не скрывают антироссийскую сущность своих действий на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе.

Но вместе с тем, подчеркнули в МИД, нужно отметить, что откровения Хиппи стали также прямым подтверждением враждебных намерений против России.

«Того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы», - указали в министерстве.

Сложившаяся ситуация, по оценке МИД, стала поводом задуматься для ответственных политиков в Ереване.