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В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить на оборонные расходы 5% ВВП.

«Для европейских столиц, говоря грубо, это серьезный удар под зад, потому что уже многие десятилетия, включая 1960-е годы в начале холодной войны, всегда было искушение расположиться под американским ядерным зонтиком», - заявил Лекорню.

Он отметил, что жесткие слова американского президента могут привести к «шоку и осознанию».

Трамп нанес чудовищный удар по всем ценностям либеральной элиты в Европе в своей инаугурационной речи, заявил сенатор Алексей Пушков. Из-за решения нового президента США евролибералы пришли в шок и ужас.