«Досадно, что Штаты вмешивались в прямые переговоры России и Украины. Украинская сторона должна сама вести диалог о мирном урегулировании, а не США», - сказал он.

Таким образом политик поддержал высказывание бывшего канцлера США Герхарда Шредера о том, что США вмешивались в диалог двух стран.

«Мне кажется, что Штаты при каждой возможности настаивают на новых точках эскалации в новых местах. Мы не должны так поступать», - добавил Дэвидсон.

Ранее Шредер сообщил, что разработал свой собственный план по мирному урегулированию украинского конфликта, однако в его реализацию вмешались США. По его словам, один из пунктов включал в себя вхождение полуострова Крым в состав России.