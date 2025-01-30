Слова Шольца об освобождении Германии от нацизма оценили в Кремле

Экипаж военного вертолета, столкнувшегося с самолетом над Вашингтоном, должен был развернуться. Об этом написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что вертолет летел по «идеальной и рутинной траектории», а борт с пассажирами направлялся прямо на него.

«Ночь ясная, огни на самолете горели - почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул? <…> Это плохая ситуация, которую можно было предотвратить» - заявил Трамп.

По его словам, диспетчерская вышка только спросила у экипажа вертолета, видит ли он воздушное судно. Вместо этого нужно было дать указание развернуться.

Ранее американские СМИ сообщили, что из реки Потомак после авиакатастрофы вытащили 18 погибших. Борт упал в воду после столкновения недалеко от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне.