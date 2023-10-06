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Он отметил, что выступление было «абсолютно честным и откровенным», местами даже «жестоким» в том, что касалось вызовов и опасностей, с которыми нужно справляться миру.

«Был ли услышан этот посыл? Его услышали, и мы это поняли в ходе многосторонних контактов, двусторонних встреч. Он был понят», - процитировал Вершинина ТАСС.

Выступая на ГА ООН, Лавров назвал Запад « империей лжи » и указал на риски возникновения нового очага напряженности в свете военного освоения Азиатско-Тихоокеанского региона Североатлантическим альянсом. Министр призвал международное сообщество не допустить большого конфликта. Он также указал на то, что рождается новый мировой порядок, происходят необратимые перемены.

На ГА ООН приехал и украинский президент Владимир Зеленский. Замминистра иностранных дел России отметил, что его визит был «блеклым» , Украину не получилось сделать главной темой недели высокого уровня Генассамблеи.