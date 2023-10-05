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Западные государства цинично отнеслись к Минским соглашениям, заключенным для урегулирования конфликта. Лидеры стран Запада обвинили российскую сторону в нарушении условий документа, которые, как теперь они сами признают, сами не собирались соблюдать, отметил Бандоу.

Теперь США и Европа должны расставить приоритеты в стратегиях по прекращению конфликта. Администрация американского лидера Джо Байдена обязана проинформировать Украину о том, что не будет поддерживать намерение ВСУ захватить Крым и Донбасс.

Журналист также выразил мнение, что Запад использует Украину, которая понесла значительные потери, для достижения своих собственных целей.

Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия ждет от Запада проявления здравого смысла. Таким образом российский лидер прокомментировал поддержку Украины западными странами.