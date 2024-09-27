27 сентября 2024, 09:27

Слова Путина о ядерном сдерживании испугали генсека НАТО

Global Look Press
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность заявлениями президента России Владимира Путина об обновлении основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Об этом генсек блока заявил на Атлантическом совете в Вашингтоне.

Столтенберг считает, что предложение Путина является «способом запугать» Украину и НАТО.

«Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя», - сказал он.

Ранее Путин на заседании Совета безопасности РФ предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением ядерной доктрины. Он заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также Путин сказал, что РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

Заявления российского лидера вызвали обеспокоенность в Италии.

Вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что в случае применения ядерной энергии в военном ключе «это будет начало конца». Италия, как и вся Европа, надеется на завершение конфликта на Украине и предотвращение применения ядерного оружия, подчеркнул он.

Ядерное оружие Запад НАТО Владимир Путин
27 сентября 2024, 09:39
Немецкий депутат призвал восстановить «Северные потоки»
РИА «Новости»
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Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» повредили враги энергетического суверенитета Германии, их необходимо восстановить и обеспечить безопасность. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил сопредседатель немецкой фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» повредили враги энергетического суверенитета Германии, их необходимо восстановить и обеспечить безопасность. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил сопредседатель немецкой фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

Он отметил, что 27 сентября исполнилось два года со дня, когда террористы взорвали «Северный поток».

«Они своими руками перерезали важную артерию для промышленности Германии. Наша партия в бундестаге требует объективного расследования и справедливого наказания для всех виновных! „Северный поток“ надо восстановить, запустить и обезопасить!» - отметил политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о причастности крупных государств к подрывам «Северных потоков». По его словам, спецслужбам об этом прекрасно известно.

Германия Северный поток
27 сентября 2024, 08:54
Лидер Гаити потребовал репараций от Франции
РИА «Новости»
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Гаити потребует от Франции репарации для компенсации потерь, которые страна понесла во время обретения независимости. Об этом на брифинге сообщил глава переходного президентского совета страны Эдгар Леблан Филь, его слова привело РИА «Новости».

Филь отметил, что Гаита стала самой первой в мире независимой страной чернокожих, однако Франция затормозила ее развитие требованием выкупа за признание суверенитета. Такие действия ввели государство в порочный круг обнищания, подчеркнул он.

«Франция должна признать свой исторический и моральный долг, а также совершить все необходимые действия для возмещения ущерба Гаими, которые бы позволили нашему народу освободиться от оков прошлого», - сказал Филь.

В начале июля группа неизвестных проникла в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, они расправились с главой страны и скрылись. Позднее стало известно об задержании подозреваемых в убийстве.

Франция
27 сентября 2024, 00:09
Минобороны ФРГ ответило на изменение ядерной доктрины России
РИА «Новости»
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Обновление российской ядерной доктрины не окажет влияния на внешнюю политику НАТО и ФРГ. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Его слова привели на сайте немецкого ведомства.

«Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», - сказал он.

По словам Писториуса, решение президента России Владимира Путина никак не повлияет на внешнюю политику Германии, поэтому это не стоит комментировать.

Госдеп США тоже уже отреагировал на изменения в ядерной доктрине России. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что такое решение является безответственным и несвоевременным.

Германия США Россия НАТО
26 сентября 2024, 23:34
«Начало конца». Вице-премьера Италии напугала новая ядерная доктрина России
РИА «Новости»
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Италия, как и вся Европа, надеется на завершение конфликта на Украине и предотвращение применения ядерного оружия. Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини сказал об этом на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме, сообщило РИА «Новости».

Журналисты попросили его прокомментировать новую редакцию ядерной доктрины России. Они спросили Сальвини, станет ли она предупреждением для Запада. Политик ответил, что Италия продолжит поддерживать Украину и выступать против ударов отправленными ей вооружениями вглубь российской территории.

«Не хочу издалека думать об использовании ядерной энергии в военном ключе. Это будет начало конца. Позиция итальянского правительства и, думаю, большинства европейских стран достаточно ясная: это надежда на конец конфликта в самом скором времени», - добавил он.

Ядерную доктрину в новой редакции презентовал президент России Владимир Путин. В ней расширился список военных угроз, являющихся основанием для ядерного сдерживания.

Ядерное оружие Италия Международные отношения Россия

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