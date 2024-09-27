Слова Путина о ядерном сдерживании испугали генсека НАТО

Столтенберг считает, что предложение Путина является «способом запугать» Украину и НАТО.

«Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя», - сказал он.

Ранее Путин на заседании Совета безопасности РФ предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением ядерной доктрины. Он заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также Путин сказал, что РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

Заявления российского лидера вызвали обеспокоенность в Италии.

Вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что в случае применения ядерной энергии в военном ключе «это будет начало конца». Италия, как и вся Европа, надеется на завершение конфликта на Украине и предотвращение применения ядерного оружия, подчеркнул он.