Слова Байдена об ударе по базе США опровергли в Иордании

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Министр отметил, что американская военная база находится за пределами границ Иордании.

«Атаку совершили на базу США в городе Эт-Танф, который расположен рядом с границей Иордании и Сирии, - заявил он.

В воскресенье, 28 января, Белый дом опубликовал заявление президента Джо Байдена, который сообщил о гибели троих американских военнослужащих после атаки беспилотника на военный объект США на северо-востоке Иордании. Также ранения получили порядка 30 военных.

После этого некоторые американские сенаторы призвали Байдена нанести удар по Ираку, а телеведущий Такер Карлсон назвал их сумасшедшими.