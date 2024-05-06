Слоненки и корыта. Симоньян предрекла Западу новую моду после «эпохи» смены пола

По ее словам, если сейчас там принято менять свою половую принадлежность даже детям с помощью медицинского вмешательства, то в скором времени люди смогут перестать считать себя людьми и будут отказываться от принадлежности к своему биологическому виду.

«Если ты не считаешь себя гоминидом-приматом, как это в биологии, то ты можешь, пожалуйста, законодательно переделаться в слоненка, во владычицу морскую, в золотую рыбку, в корыто. Так и будет», - заявила Симоньян.

Журналист ранее заявила, что считает современную фронтовую поэзию, посвященную проведению специальной военной операции на Украине, недооцененной, и предложила включить ее для изучения в школьную программу.