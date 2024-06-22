22 июня 2024, 18:22

Сломавшийся танкер застрял в проливе Дарданеллы

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Танкер PAROS остановился из-за сломавшегося двигателя в проливе Дарданеллы. После этого движение судов пришлось частично приостановить в направлении с севера на юг, сообщил телеканал A Haber.

«Движение судов в проливе Дарданеллы временно приостановили в одном направлении с севера на юг из-за отказа двигателя танкера PAROS», - отметили в материале.

По данным министерства транспорта и инфраструктуры, движение судов продолжат в одностороннем направлении юг-север.

Похожий случай произошел в мае со следовавшим в Россию танкером Sea Marine. Шедший под флагом Вьетнама корабль остановился в проливе Дарданеллы из-за сломавшегося двигателя. Его отбуксировали в район якорной стоянки Шевкетие.

До этого проблемы в проливе возникали из-за остановившегося танкера , он следовал в Измир под флагом России. После поломки корабль перекрыл движение в обе стороны.

Корабли Европа Россия Азия
22 июня 2024, 18:44
Польские Ми-8 и Ми-17 потрепал ураган
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Пронесшийся по Польше ураган повредил два боевых вертолета. Во время непогоды техника находилась в ангаре, сообщила радиостанция RMF FM.

Утром 22 июня порывами ветра в Лодзинском воеводстве сорвало крышу первого авиационного дивизиона в Большой Лежницу.

«Повреждены два вертолета, которые находились внутри ангара - Ми-8 и Ми-17», - уточнили журналисты.

По данным радиостанции, в ангаре находились еще две машины, состояние которых теперь требует проверки.

Информацию о том, насколько серьезными оказались повреждения вертолетов, не привели. О случившемся уже уведомили военную жандармерию и Службу безопасности полетов. Обошлось без пострадавших. Военные занялись оценкой причиненного ущерба и приведением территории в порядок.

Минувшая ночь выдалась беспокойной для польской армии: в небо над республикой поднимали авиацию. В Польше пожаловались, что сделать это пришлось из-за активности ВС России на Украине.

Вертолеты Ураган Польша
22 июня 2024, 18:39
«Уничтожат не глядя». В США раскрыли сценарий большой войны с Россией
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Российская армия разобьет американскую технику в случае большой войны с США. У России есть опыт благодаря спецоперации на Украине, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Он напомнил, что в свое время власти США передали часть техники российским специалистам на исследование.

«Теперь они знают слабые места американской техники и как уничтожить ее не глядя», - отметил Дэвис.

В случае боестолкновения с Россией американские военные сразу попадут в невыгодное положение и их ждет поражение.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее предупредил, что напряженная ситуация на Украине и разрешение атаковать западным оружием Россию могут спровоцировать третью мировую войну.

Также он раскритиковал американского лидера Джо Байдена за бездействие.

США Военные Войны Россия
22 июня 2024, 17:43
При крушении лодки с мигрантами в Италии погибли более 30 человек
Global Look Press
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В Ионическом море у южного побережья Италии нашли тела 14 мигрантов. Всего жертвами крушения парусной лодки стали 34 человека, сообщила газета  Corriere della Calabria.

Парусник затонул еще 18 июня в 120 милях от берегов области Калабрия. На поиски погибших направили в том числе самолеты.

Тела подняли на борт корабли службы береговой охраны. Из 34 погибших восемь оказались несовершеннолетними.

В одной из НПО, которая занимается спасением мигрантов в Средиземном море, заявили о 66 находившихся на парусной лодке, в том числе 26 детях. Выжившие рассказали, что в открытом море без какой-либо помощи они оставались несколько дней.

В Великом Новгороде в реке Волхов утонули несколько человек. Источник 360.ru сообщал, что среди погибших были индусы.

В Ионическом море у южного побережья Италии нашли тела 14 мигрантов. Всего жертвами крушения парусной лодки стали 34 человека, сообщила газета Corriere della Calabria.

Италия Дети Мигранты Корабли
22 июня 2024, 16:43
В США показали видео подготовки теракта 11 сентября 2001 года
Global Look Press
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В США рассекретили видеозапись, которую, предположительно, снял шпион на территории Капитолия в Вашингтоне в 1999 году. Материалы предназначались для будущих исполнителей теракта 11 сентября 2001 года, сообщил телеканал CBS.

Гриф «секретно» с видео сняли по решению Федерального суда. Его автором в ФБР считают гражданина Саудовской Аравии, который был агентом внешней разведки страны.

На кадрах представившийся Омаром аль-Баюми мужчина на арабском языке рассказал «своим любезным братьям» об обустройстве территории Капитолия. Он также не единожды подчеркнул, что передаст и покажет в подробностях все, что там находится.

Шпион за несколько дней отснял входы в Капитолий, охранников и пункт досмотра внутри здания. На видео попали памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону и макет Капитолия. Аль-Баюми добавил, что недалеко от места съемки находится аэропорт.

В ФБР, по данным журналистов, считали, что мужчина был тесно связан с двумя угонщиками самолетов 11 сентября. Агент ведомства Ричард Ламберт, занимавшийся расследованием теракта, заверил, что видео аль-Баюми снял в течение трех месяцев. В это время «Аль-Каида»* как раз выбирала цели в США.

Сотрудник американской спецслужбы оценил видео как «крупный кирпичик в огромной стене доказательств, указывающих на вовлеченность правительства Саудовской Аравии в теракт 11 сентября». А агент ФБР в отставке Кен Уильямс не согласился с позицией государства о том, что аль-Баюми снимал кадры как турист.

Террористы угнали два пассажирских лайнера 11 сентября 2001 года , направив их в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Здания полностью разрушились. Еще один захваченный террористами самолет рухнул недалеко от Питтсбурга в Пенсильвании, а четвертый протаранил крыло здания американского Минобороны.

По официальным данным, жертвами теракта в Нью-Йорке стали более 2,7 тысячи человек. В Вашингтоне погибли 189, в Пенсильвании - 44.

*З апрещенная в России террористическая организация.

США ФБР Вашингтон Видео Теракт 11 сентября 2001 года

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