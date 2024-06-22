Сломавшийся танкер застрял в проливе Дарданеллы

Читайте нас в:

«Движение судов в проливе Дарданеллы временно приостановили в одном направлении с севера на юг из-за отказа двигателя танкера PAROS», - отметили в материале.

По данным министерства транспорта и инфраструктуры, движение судов продолжат в одностороннем направлении юг-север.

Похожий случай произошел в мае со следовавшим в Россию танкером Sea Marine. Шедший под флагом Вьетнама корабль остановился в проливе Дарданеллы из-за сломавшегося двигателя. Его отбуксировали в район якорной стоянки Шевкетие.

До этого проблемы в проливе возникали из-за остановившегося танкера , он следовал в Измир под флагом России. После поломки корабль перекрыл движение в обе стороны.