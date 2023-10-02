«Слетела внешняя благообразность». Лавров сравнил запрет на въезд российских машин в ЕС с нацизмом

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«Меня поразило с какой скоростью с европейцев со всех практически слетела эта внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики», - подчеркнул он.

Глава дипведомства отметил, что так поступают только по отношению к русским.

Еврокомиссия запретила россиянам путешествовать в страны ЕС на автомобилях, зарегистрированных в России. Впускать машины с российскими номерами перестанут Болгария , Норвегия , а также Франция и Хорватия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал абсурдным такое решение стран. Россия в ответ намерена «делать так, как лучше» ей.

Ранее туристы рассказали, что норвежская полиция получила приказ тормозить все российские машины. У путешественников долго проверяют документы, задают им различные вопросы и заставляют «дышать в трубочку».

Запрет на въезд машин с российскими номерами в Россию - нацизм. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, написал ТАСС.