«У поляков ненависть к России отнимает способность не только логически мыслить, но и воспринимать очевидные факты», - высказал мнение политик.

Экс-депутат осудил отношение соотечественников к стремлению президента России Владимира Путина защитить население Крыма от украинского вторжения. Корвин-Микке считает, что у российского лидера не было другого выхода.

«Русские относятся к нам, как к собачке, лающей на слона и по команде США справляющей нужду ему на ноги», - признал Корвин-Микке.

Беседа американского журналиста с российским лидером позволила людям на Западе услышать риторику, отличную от натовской. И это вызвало у них истерику, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.