Следы наркотиков нашли в туалетах парламента Финляндии

Авторы отметили, что основные торжества проходили на пятом этаже здания парламента. Но для чистоты эксперимента журналисты также проверили уборные на других этажах. По итогам проверки собранных образцов экспертиза показала наличие следов амфетамина, экстази и кокаина.

Проводивший проверку главный операционный директор лаборатории Калле Лагерблум заявил, что остаточных веществ запрещенных препаратов очень мало, но они явно есть. При этом он не исключил, что следы амфетамина могли остаться от лекарственных препаратов, которые выписывают пациентам с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Также специалист подчеркнул, что следы наркотиков оставили люди, которые преднамеренно или непреднамеренно контактировали с наркотиками.

Лагерблум объяснил, что наркотические средства могли попасть в туалеты парламента из выделений человека, который ранее употреблял запрещенные вещества. Но также они могли остаться на одежде, если человек ехал в общественном транспорте рядом с наркокурьером.

В 2022 году занимавшая пост премьер-министра Финляндии Санна Марин оказалась в центре скандала из-за частной вечеринки. На опубликованном в социальных сетях видео с торжества внимательные пользователи услышали слово jauho, которое означает мука, но на сленге также называют наркотики. После скандала глава правительства прошла тест, который показал отрицательный результат. При этом Марин принесла извинения за свое неподобающее поведение.