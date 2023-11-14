Следующий год на Украине назвали решающим в конфликте с Россией

«Приближается переломный момент. <…> Следующий год будет решающим», - сказал он.

Андрей Ермак заявил, якобы контрнаступление ВСУ продвинулось, и войска закрепились на левом берегу Днепра. По его словам, президент Владимир Зеленский знает, как добиться победы. Глава его офиса попросил у западных партнеров больше систем ПВО и антироссийских санкций.

Журналисты обратили внимание на то, как заявления Андрея Ермака контрастировали со статьей главкома ВСУ Валерия Залужного. Военный признал, что контрнаступление зашло в тупик и прорыва ждать не стоит.

На этом же выступлении Андрей Ермак заявил, что Украина не согласится вступить в НАТО «по частям», то есть без Донбасса. Такая идея принадлежала бывшему генеральному секретарю альянса Андерсу Фогу Расмуссену.