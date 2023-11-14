14 ноября 2023, 12:39

Следующий год на Украине назвали решающим в конфликте с Россией

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Вооруженным силам Украины нужны дополнительные средства противовоздушной обороны, потому что 2024 год станет переломным в конфликте с Россией. Руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил об этом на выступлении в Гудзоновском институте в Вашингтоне, сообщило агентство Bloomberg.

«Приближается переломный момент. <…> Следующий год будет решающим», - сказал он.

Андрей Ермак заявил, якобы контрнаступление ВСУ продвинулось, и войска закрепились на левом берегу Днепра. По его словам, президент Владимир Зеленский знает, как добиться победы. Глава его офиса попросил у западных партнеров больше систем ПВО и антироссийских санкций.

Журналисты обратили внимание на то, как заявления Андрея Ермака контрастировали со статьей главкома ВСУ Валерия Залужного. Военный признал, что контрнаступление зашло в тупик и прорыва ждать не стоит.

На этом же выступлении Андрей Ермак заявил, что Украина не согласится вступить в НАТО «по частям», то есть без Донбасса. Такая идея принадлежала бывшему генеральному секретарю альянса Андерсу Фогу Расмуссену.

Международные отношения Россия Украина Отношения России и Украины
14 ноября 2023, 12:07
Офису Зеленского не понравилась идея вступления Украины в НАТО по частям
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Идея бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена присоединять Украину к альянсу по частям не соответствует принципам, которых придерживается страна. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне. Трансляция мероприятия шла на сайте вуза.

«Это мнение Андерса. Он не упомянул наши принципы, потому что знает о них. Они очень ясны и прочны - никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету», - отметил политик.

В США Ермак встретился с руководством страны по вопросу продолжения помощи Украине.

Ранее идею Расмуссена отклонил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что страна нуждается в военно-технологической помощи, а не в предложениях по отказу от части «ее» территорий.

По мнению Андерса Фога Расмуссена, Украину можно принять в альянс без утраченных территорий. Он передал это предложение Ермаку перед летним саммитом НАТО в Вильнюсе.

НАТО Украина
14 ноября 2023, 11:51
Евросоюз столкнется с серьезными последствиями в случае конфискации активов РФ
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Европейский союз стремится найти «законные основания», чтобы конфисковать замороженные российские активы и использовать их в своих целях. В том случае, если объединению удастся это сделать, оно столкнется с колоссальными проблемами, сообщило РИА «Новости».

Всего ЕС заморозил около 300 миллиардов долларов, принадлежащих России. Эти деньги европейские страны планируют изъять и передать на Украине - объединение подготовило документ для этого.

По информации издания, Запад не имеет юридических оснований для конфискации активов. Если Евросоюз присвоит эти деньги, ему в будущем придется возвращать их России.

По данным газеты Financial Times, подобный поворот событий приведет к «непредсказуемым экономическим последствиям». В случае выполнения решения о конфискации произойдет отток капитала и бегство иностранных инвесторов.

Ранее СМИ сообщили, что не все европейские страны одобрили предложение об изъятии российских активов. Франция, Бельгия, Германия и Италия призвали Евросоюз не торопиться с этим решением, чтобы не ставить под угрозу финансовую стабильность.

Россия Евросоюз Экономика
14 ноября 2023, 11:36
Германия сочла недостижимой цель ЕС отправить на Украину миллион снарядов
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Поставленная Евросоюзом цель отправить на Украину миллион снарядов недостижима. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, написало агентство Reuters.

«Можно с уверенностью предположить, что миллион боеприпасов поставлен не будет», - констатировал он.

При этом глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что ЕС работает над наращиванием производства.

Накануне Писториус пообещал, что ФРГ продолжит снабжать Украину всем необходимым для защиты критической инфраструктуры и воздушного пространства зимой. Он констатировал также, что Германия «хорошо продвигается» в обучении бойцов ВСУ и планирует к концу года подготовить около 10 тысяч военнослужащих.

О том, что ЕС не успеет поставить Украине обещанный миллион снарядов до марта, ранее писали СМИ. Это подтвердили глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Последний назвал среди причин бюрократические проволочки и состояние оборонного производства. Жозеп Боррель заверил, что Евросоюз не отказывается от обозначенной цели по поставкам.

Германия Украина
14 ноября 2023, 11:35
Грузовой поезд сошел с рельсов в Киеве
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На Украине с рельсов сошел поезд. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

ЧП на железной дороге произошло в Киеве. С рельсов сошел грузовой поезд. Из-за аварии на железной дороге временно остановили движение.

«Из-за этого движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошино временно перекрыто», - указали в украинском издании.

В публикации уточнили, что восстановительные работы продлятся примерно до 11:00 по московскому времени. Что стало причиной ЧП, неизвестно.

На прошлой неделе с рельсов сошли 19 вагонов в Рязанской области. Причиной аварии стал взрыв на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост. Что именно сдетонировало, правоохранители не сообщили. Спустя сутки участок, на котором произошло ЧП, открыли.

Чтобы запустить движение, за 24 часа специалистам пришлось убрать с рельсов 19 вагонов. Работники уложили 175 метров новой шпальной решетки, провели монтаж 300 метров контактной подвески и поменяли сетевую опору.

Киев Поезда Украина

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