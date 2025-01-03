Следователи попытались арестовать президента Южной Кореи в его резиденции

Суд Западного округа Сеула выдал ордер на арест отстраненного от службы Юна еще 31 декабря. Наконец, следователи прибыли в его резиденцию. Однако охраняющее подвергнутого импичменту президента военное подразделение заблокировало доступ к нему.

Адвокаты Юна объявили, что подадут в суд. Они заявили о незаконности исполнения ордера.

Юн лишился поста президента после того, как 3 декабря в ответ на обвинения во взяточничестве объявил в Южной Корее военное положение. Оппозиция потребовала наказать президента, парламент проголосовал за его отставку. После скандала министр обороны Ким Ен Хен сложил полномочия, попал в СИЗО по обвинению в госизмене и предпринял попытку суицида.