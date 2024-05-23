Следов от пуль не было. Генштаб Ирана опубликовал первые результаты расследования авиакатастрофы с Раиси
Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительные результаты расследования авиакатастрофы с вертолетом президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщило РИА «Новости».
Результаты расследования не показали внешнего воздействия на вертолет президента. Следов от пуль на корпусе летательного аппарата не обнаружили. Вертолет загорелся, столкнувшись с горой. До крушения пилоты были на связи с экипажами двух других вертолетов.
Ранее глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили рассказал, что летел во втором вертолете. Всего в воздушной колонне было три летательных аппарата, два из которых успешно приземлились. По словам Эсмаили, пилот президента был командиром колонны и дал указание соседним экипажам набрать высоту, чтобы подняться над облаками, но после этого перестал выходить на связь.
Эбрахим Раиси погиб в воскресенье, 19 мая. Вертолет с президентом Ирана разбился в горах недалеко от города Варзакан.