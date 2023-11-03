Следком России уличил 14 стран в поставке тяжелой техники на Украину

Анализ информации о поставках оружия стал одним из аспектов комплексной работы ведомства, объяснили в пресс-службе. С мая 2023 года украинская армия получила тяжелую технику, артиллерийские установки, ракеты и другие вооружения от 14 стран. Кроме США, Канады, Польши и Германии в список спонсоров ВСУ пошли Кипр, Хорватия, Румыния, Турция, Чехия и другие.

Заочное обвинение предъявили 47 наемникам из Дании, Израиля и Грузии. В общей сложности фигурантами уголовных дел стали 465 иностранцев из 39 стран.

Российские войска в зоне проведения спецоперации уничтожили большое количество западной техники. Политолог Евгений Михайлов заявил, что эта кампания ударила по репутации производителей вооружений.