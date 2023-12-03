03 декабря 2023, 16:36

След Зеленского. Стали известны новые подробности об отравлении жены Буданова

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Отравление жены начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова могло оказаться попыткой президента Владимира Зеленского усилить свою власть. Как сообщило издание Weekly Blitz, украинский лидер мог пойти на это из-за отмены президентских выборов, назначенных на март 2024 года.

«Все это может свидетельствовать об обострении закулисной борьбы внутри высшего руководства Украины. Между президентом Владимиром Зеленским, главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным и Будановым существуют глубокие противоречия», - указали в издании.

Журналисты напомнили, что разногласия между президентом и главнокомандующим начались в октябре, когда Залужный начал говорить о том, что военная операция близка к завершению. Зеленский же настаивал на том, что украинской армии необходимо победить.

На фоне напряженности появились сообщения о том, что на выборах в марте 2024 года Залужный может баллотироваться на пост президента. Сам главнокомандующий такого заявления не делал, но Зеленский запаниковал, думая о том, что может лишиться власти.

«Наиболее красноречивым и еще более подкрепляющим идею о том, что отравление было организовано изнутри Киева, а не Москвы, является то, что Россию не обвиняют в покушении», - заявили журналисты.

Череда отравлений - это попытка Зеленского консолидировать свою власть, подчеркнуло издание. Покушения, призывы к отставке, отмена выборов, убийства указывают на «серьезную борьбу за власть» на Украине, отметили авторы статьи. Отравление Будановой не будет последним.

Ранее стало известно, что жену начальника ГУР страны Марианну Буданову якобы отравили тяжелыми металлами , и она находится в больнице. Пострадали еще несколько подчиненных начальника разведки. Появились несколько версий произошедшего. Одна из них пикантная: Буданов мог сам отравить жену , которая мешала ему заводить романы с мужчинами. О других сотрудниках ГУР не говорили.

Еще одно предположение - отравление всего лишь грязный пиар для привлечения внимания. До этого сам Зеленский заявил, что на него пять-шесть раз покушались. Эксперты советовали провести объективное расследование.

Отравление жены начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова могло оказаться попыткой президента Владимира Зеленского усилить свою власть. Как сообщило издание Weekly Blitz , украинский лидер мог пойти на это из-за отмены президентских выборов, назначенных на март 2024 года.

Владимир Зеленский Украина
03 декабря 2023, 16:48
ЦАХАЛ проведет операцию высокой интенсивности в секторе Газа
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Следующая фаза палестино-израильского конфликта не окажется затяжной. Об этом сообщил анонимный источник газеты The New York Times.

По данным издания, Армия обороны Израиля собирается организовать на территории сектора Газа операцию высокой интенсивности. Она состоится в ближайшие недели, после чего боевые действия в анклаве с большой долей вероятности перейдут в режим низкой интенсивности.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ЦАХАЛ возобновляет боевые действия в полную силу. Это связано с нарушением соглашения о прекращении огня со стороны палестинского движения ХАМАС.

Израильские военные 2 декабря провели рейды в городах и деревнях на Западном берегу реки Иордан. Речь идет о населенных пунктах Хеврон, Калькилию и деревнях к югу от Наблуса.

С начала эскалации конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа погибли более 15 тысяч человек. Ранее бригады «Аль-Кассам» ответ на убийство жителей анклава выпустили по Тель-Авиву ракеты.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
03 декабря 2023, 15:11
Зеленский обзавелся в Европе новым «лучшим другом»
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Новым лучшим другом президента Украины Владимира Зеленского на Западе оказался канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом заявил обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл.

По его мнению, Шольц «пошел по стопам» экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и возглавил западную поддержку Украины. Благодаря стараниям немецкого политика ФРГ запланировала направить ВСУ в 2024 году восемь миллиардов евро.

«Шольц теперь возглавляет усилия Запада по удержанию Украины на плаву. Германия - новый лучший друг Украины», - указал Тисдалл.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему популярность Зеленского на Украине стала падать. По его мнению, украинский лидер таким образом расплачивается за допущенные им ошибки. Он призвал украинцев поддержать Зеленского, потому что тот выполняет «важную функцию». Кличко добавил, что после конфликта каждый политик «заплатит за свои успехи или неудачи».

Германия Владимир Зеленский Борис Джонсон Украина Олаф Шольц
03 декабря 2023, 15:10
Беспилотники устроили взрыв в Красном море
Unsplash
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В районе слияния Красного моря и Аденского залива заметили активность беспилотников. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получил информацию о возможном взрыве у Баб-эль-Мандебского пролива.

«Судам, находящимся поблизости, рекомендуется следовать отраслевым рекомендациям по барражирующим боеприпасам, а также проявлять осторожность и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO», - передали в управлении.

До этого в центр поступало множество сообщений от капитанов малых судов о «подозрительной активности» в районе Аденского залива. До 2 декабря UKMTO в целях безопасности требовал докладывать о всех «ненормальных» происшествиях.

Ранее морскую реактивно-всплывающую мину выбросило на берег Севастополя. Снаряд был красного-белого цвета, взрывотехники передали его Черноморскому флоту. Специалисты осмотрели снаряд и заявили, что он не опасен.

Великобритания Беспилотники
03 декабря 2023, 14:34
Киссинджер предлагал не создавать независимую Палестину ради Израиля
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в последнем в жизни интервью призвал не создавать независимую Палестину. Об этом сообщило издание Politico.

По его словам, это не гарантирует, что Израиль снова не подвергнется нападению. Киссинджер заявил, что предпочел бы переговоры между израильской стороной и арабским миром, так как не видит плодотворного диалога Израиля с Палестиной.

«Я считаю, что необходимо передать Западный Берег под контроль Иордании, а не стремиться к решению проблемы созданием двух государств», - подчеркнул экс-госсекретарь США, Он добавил, что для предотвращения конфликта требуется более активное участие Соединенных Штатов.

Генри Киссинджер ушел из жизни 30 ноября в возрасте 100 лет. Он был госсекретарем США при бывшем президенте Ричарде Никсоне. Киссинджер занимал еще один пост - советника по национальной безопасности страны.

В декабре 2022 года экс-госсекретарь предложил свое решение конфликта на Украине. Он призвал провести повторное голосование на новых территориях России, но под международным наблюдением.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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