17 декабря 2023, 17:56

Скучные парни: что не так с Ди Каприо, Скорсезе и голливудским кино

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Мировое кино становится слабым и вторичным. Даже новый фильм известного режиссера Мартина Скорсезе, премьеры которого так ждали ценители кино, разочаровал недостаточной глубиной и поверхностностью. Об этом в колонке для «360» порассуждал Платон Беседин.

И вот тут нужно акцентировать важную мысль (подчеркнем ее и выделим жирным). Суть в том, что кинематограф пожрал литературу, вытеснил ее и превратив просмотр только в развлечение. Но, прикончив литературу, он, по сути, сам пустил себе пулю в лоб. Кинематограф все менее конкурентен в матрице виртуальной реальности, потому что не ставит фундаментальных вопросов, а с точки зрения развлечения он слишком тяжеловесен. И во время просмотра «Убийц цветочной луны» я невольно ловил себя на мысли, что фильм этот пресекается с компьютерной игрой Red Dead Redemption 2. Так вот, насколько же там прописаны мир и история главного героя Артура Моргана - и насколько блекло это сделано у Скорсезе. Странный эффект, но Артуру Моргану, мчащему на лошади в лагерь под песню That’s The Way It Is, сопереживаешь, а от героя Ди Каприо скорее устаешь. И это тоже примета времени.

Да, «Убийцы цветочной луны» уже стали событием в кинематографическом 2023 году и наверняка еще завоюют свои награды. Но это не говорит о силе ленты Мартина Скорсезе - нет, это в первую очередь свидетельствует о слабости и вторичности всего мирового кино, о той яме, в которую скатился мир, начинавшийся с ярмарок и к ярмаркам возвратившийся.

Далее - прямая речь.

В одной из сцен ближе к концу Эрнест и Уильям говорят друг с другом, разделенные решеткой, - я поймал себя на мысли, что с точно таким же выражением лица Де Ниро играл Джека Бернса в фильме «Знакомство с родителями» (кстати, тоже сцена в участке).

Декорации, антураж ленту Скорсезе не спасают.

В отличие от «Оппенгеймера» Нолана, это не создает глубины картины. И ключевое слово тут - «банально». Режиссер иллюстрирует ту самую банальность зла, о которой писала Ханна Арендт применительно к нацистской Германии; в случае же Скорсезе это американская банальность зла. Ее олицетворяет Уильям Хэйл (герой Де Ниро), для которого манипуляции, убийства, обман, предательства - это не преступления и не грехи, а естественная необходимость. Собственно, таково воплощение протестантской этики крайнего толка, когда люди, согласно учению того же Кальвина, делятся на изначально избранных и отверженных; следовательно, избранные могут поступать с отверженными так, как считают нужным.

В своей ленте Скорсезе иллюстрирует принцип, заложенный в основу США и сформулированный одним из первых американских пасторов: «Из скота добывают мясо и жир, из людей - деньги». Однако фильм «Нефть» с гениальным Дэй Льюисом делает это в десятки раз лучше - вот уж по-настоящему классное кино! Но сперва об актерах. Хороша Лили Гладстоун, которой - два угля глаз на белом полотне лица - почти веришь, да, веришь ей, играющей индианку, измученную болезнью, предательствами и смертями близких. К слову, еще хороша в фильме операторская работа Роберто Прието (кстати, забавно, но он снимал «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна).

А вот Ди Каприо и Де Ниро, как по мне, слишком предсказуемы и утомительны. Леонардо играет туповатого американца, скалящегося, как испорченный ребенок, при разговоре о барышах: «Я люблю деньги, очень люблю!» К концу ленты Ди Каприо совсем уж переигрывает, изображая однобокого персонажа, зажатого в тисках обстоятельств и команд других. Ну, а Де Ниро? Он, как всегда, хорош, но чудовищно однообразен.

Однако, как это часто бывает в последнее время, за многословием скрывается пустота. Правда, в случае Скорсезе не тотальная пустота, а скорее зияющие дыры, пустотные лакуны, ничем не заполненные, а существующие вполне в духе времени. Сейчас и в кинематографе, и в литературе в принципе есть мода на большие высказывания - долгие ленты, толстенные романы, - но обеспечивает ли это подлинный размах и масштаб? Нет, конечно, сколько денег в создание фильма ни вбухай. Потому что первостепенен тот материал, от которого отталкивается автор, особенно если мы говорим о кино. Необходимо нечто фундаментальное, то, от чего будут исходить дальнейшие линии и лучи, - тогда это сработает.

В случае ленты «Убийцы цветочной луны» данного фундамента нет. Да, Скорсезе пытается работать на разных пластах, но фокус в том, что в каждом из них автор скользит по верхам, не въедается, не вгрызается в почву, суетливо засевая ее купленными на ярмарке зернами - оттого вырастает то, что мы и так уже 100 раз видели.

О чем эта история? Туповатый американец Эрнест Беркхарт (Ди Каприо) возвращается с Первой мировой войны; он растерян, он смятен. Дома его сразу же берет в оборот предприимчивый дядя Уильям «Король» Хэйл (Де Ниро). Вот он-то знает, как управлять и собой, и окружающими, и миром вокруг. Ведь живет он на земле индейцев Осейдж: там нашли нефть, и теперь индейцы как бы богаты, вот только богатством их распоряжаются белые. Чтобы получать барыши, они охмуривают индейцев - в частности, женятся на их богатеньких дамах, прибирая к липким ручонкам деньги. Вот и Эрнест сватается к Молли (Лили Гладстоун), они рожают детишек, а позже он медленно убивает супругу, страдающую диабетом, домешивая к инсулину яд. Попутно устраняются все конкуренты Хэйла. Таков сюжет - и не хочу погружаться в него более; важнее - смыслы.

Ведь к Скорсезе есть два ключевых вопроса, без ответа на которые полотно режиссера кажется скудным. Какова природа зла? И кому можно сопереживать? Зло банально, да, поэтому люди в зале, с которыми я, к несчастью, вынужден был смотреть эту ленту, хохотали на тех местах, где стоило плакать. Однако сделал ли режиссер так, чтобы показать неоднозначность персонажей? Безусловно, я сопереживаю Молли, умирающей от диабета и теряющей близких. Но как быть с героем Де Ниро? Он ведь максимально плоский, предсказуемый. Есть ли в нем мотивация, кроме врожденной банальности зла? И как быть с главным героем Эрнестом? Ведь в определенный момент он становится не просто глуп, а комично глуп. И вот тут бы Скорсезе проиллюстрировать прекрасную мысль Бонхеффера, что глупость страшнее злобы, но режиссер предпочитает свести все к водевилю (концовка с рассказчиками усиливает этот эффект; в ней, к слову, появляется даже отличный музыкант Джек Уайт).

Да, мы понимаем, что Америка построена на эксплуатации, да, мы понимаем, что зло банально, а добро побеждает лишь на время, - однако что нам делать со всем этим и что лежит в основе? Скорсезе, кажется, даже не собирался давать ответы на эти вопросы. Оттого мы смотрим просто кино, но слишком затянутое и местами откровенно скучное, провисающее. Так происходит во многом потому, что у него нет литературной основы, - и это трагедия современного кино, что, впрочем, тема для отдельного большого разговора.

Те славные времена, когда ты думал, как бы в течение недели успеть на все кинопремьеры, прошли - их не вернуть, не реанимировать. Теперь ситуация печальна, как взгляд фон Триера: выискиваешь, что бы такое тебе посмотреть, дабы не потратить время впустую и получить хоть какое-то эстетическое удовольствие. И если в Москве и Подмосковье выбор фильмов довольно неплох: повторные показы культовых лент, редкие экземпляры авторского кино etc, - то в провинции с этим совсем беда. Пусть Бродский и писал: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря». Может быть, но всегда помните, что в провинции кинопрокатчики предпочитают крутить глупые образчики российского вторсырья, дешевые ужастики и странные блокбастеры.

Так что на ленту Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» я шел с воодушевлением. Казалось бы, все располагало: во-первых, режиссер Скорсезе; во-вторых, актерский дуэт Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро; в-третьих, 200 миллионов потраченных долларов и заявленный масштаб. В предыстории значилось, что за основу взяли книгу Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь», а там - уничтожение индейцев ради нефтяных денег и создание ФБР. Вполне неплохо, знаете ли. И даже длительность в три часа 26 минут не пугала. В конце концов, лента Скорсезе «Ирландец» 2019 года шла на четыре минуты дольше.

Кино Голливуд Актеры
17 декабря 2023, 18:01
Пентагон вскоре объявит о начале спецоперации против хуситов
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Американский министр обороны Ллойд Остин скоро объявит о подготовке операции «Страж процветания», направленной на противодействие угрозам в Красном море со стороны хуситов. Об этом написало издание The War Zone, сославшись на неназванного представителя Пентагона.

Предполагается, что объявление прозвучит уже на следующей неделе, во время ближневосточного турне Остина.

«Остин, который посетит регион в начале следующей недели, <…> объявит о начале операции Prosperity Guardian. <…> Это интернациональная операция, направленная на обеспечение международной безопасности мореплавания», - рассказал собеседник СМИ.

Глава Пентагона нанесет этот визит вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВВС генералом Чарльзом Брауном.

В начале декабря эсминец ВМС США Mason сбил летевший в его направлении беспилотник на юге Красного моря. А 16 декабря эсминец Carney уничтожил в Красном море 14 дронов, которые летели из контролируемых хуситами районов Йемена.

Американский министр обороны Ллойд Остин скоро объявит о подготовке операции «Страж процветания», направленной на противодействие угрозам в Красном море со стороны хуситов. Об этом написало издание The War Zone , сославшись на неназванного представителя Пентагона.

США Пентагон
17 декабря 2023, 17:22
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
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Северная Корея, предположительно, запустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря. Об этом сообщило агентство Yonhap, сославшись на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

«Северная Корея в воскресенье запустила неуказанную баллистическую ракету в направлении Восточного моря, сообщили военные Южной Кореи», - говорится в публикации.

Подробностей о самой ракете, дальности, высоте и скорости ее полета нет. Агентство отметило, что запуск произошел через два дня после того, как первый заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тхэ Хе заявил, что КНДР может запустить межконтинентальную баллистическую ракету в течение декабря.

Предыдущий запуск баллистической ракеты состоялся 22 ноября. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, он, «по всей видимости, не удался», отметило агентство.

Северная Корея, предположительно, запустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря. Об этом сообщило агентство Yonhap , сославшись на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Ракеты Северная Корея Южная Корея КНДР
17 декабря 2023, 17:16
Украина перейдет к плану Б при отсутствии помощи со стороны Запада
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Украина готова перейти к плану Б в случае отсутствия помощи со стороны западных государств. Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире национального телемарафона.

Если союзники откажутся финансировать Украину, местным властям в 2024 году придется обратиться к внутреннему рынку для заимствования капиталов. Такой вариант развития событий спровоцирует дополнительное напряжение и нервозность в Минфине, признал политик. Однако этот шаг позволит исправить ситуацию в январе, добавил Устенко.

Без помощи НАТО и Соединенных Штатов Украина уже к лету может потерпеть поражение , заявил ранее высокопоставленный американский военный чиновник на условиях анонимности. Победа России станет серьезным ударом по США и Европе, добавил он.

Западные аналитики начали признавать, что инициатива в украинском конфликте принадлежит России. Президент Владимир Путин одерживает верх, сочли американские и европейские военные эксперты.

Запад Украина
17 декабря 2023, 16:45
Германию уличили в желании испортить праздник россиянам
Unsplash
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Германия собирается конфисковывать новогодние и рождественские подарки из России, чтобы испортить настроение родственникам и друзьям россиян. Об этом «Ленте.ру» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она прокомментировала сообщение немецкой таможни об ограничениях, распространяющихся в том числе и на новогодние посылки.

«Сделал гадость - начальству радость, по всей видимости. Исключительно только таким образом можно трактовать такие решения», - иронично отметила Журова.

Депутат добавила, что люди обычно посылают родным какие-то приятные подарки, несущие радость. По ее словам, какой-то особой выгоды от этого решения Германия не получит, но зато испортит праздник.

«Не думаю, что они будут посылать айфоны и еще что-то, скорее всего, это будут какие-то приятности. Грустно это все», - заключила депутат.

Ранее немецкая таможня предупредила о запрете на ввоз товаров различного характера из России. Сотрудники ведомства конфискуют рождественские посылки, если те не будут отвечать всем многочисленным «требованиям».

Германия Таможня Россия Новый год

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