27 декабря 2023, 15:42

«Скучаю по Михаэлю». Ральф Шумахер заявил, что его брат не сможет полноценно жить

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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал состояние своего брата Михаэля после трагического случая. Слова гонщика привело издание Bild.

Семикратный чемпион «Формулы-1» получил черепно-мозговую травму после падения на горнолыжной трассе во Франции 29 декабря 2013 года. Ральф отметил, что этот случай изменил всю семью. Происшествие также стало плохим и тяжелым опытом для него.

«Я скучаю по Михаэлю того времени. Михаэлю часто везло в жизни, но произошел этот трагический инцидент. К счастью, новые возможности в медицине позволяют что-то сделать, но все равно все не так, как раньше», - поделился спортсмен.

Шумахера госпитализировали сразу после трагедии. Долгое время он находился в коме. Сейчас родственники Михаэля не разглашают информацию о состоянии его здоровья.

Несчастный случай произошел в августе во время гонки в классе Moto1000GP в Бразилии. Пилот Андре Вериссимо Кардосо упал посреди трассы во время заезда. Его не заметил другой гонщик Эрико Вериссимо да Роши и на полной скорости влетел в спортсмена.

Оба участника состязаний скончались.

Германия Спортсмены
27 декабря 2023, 13:39
Беспорядки в Пицунде организовали извне
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Беспорядки, устроенные оппозицией из-за дачи в Пицунде, искусственно подогреваются извне. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Госдача в Пицунде находится в аренде у российской стороны по соглашению с правительством Абхазии от 14 сентября 1995 года. Новый документ о передаче объекта в собственность РФ подписали в январе 2022 года, но оппозиция выступила против ратификации соглашения.

«Это госдача старая, сталинская. Она по межправсоглашению стала принадлежать нам. Соглашение было подписано два года назад, на днях документ будет ратифицирован», - подчеркнул Карасин.

По его словам, рассмотрение этого вопроса в парламенте Абхазии уже состоялось. Он назвал очевидным, что беспорядки в Пицунде искусственно подогреваются извне, и к сложившейся ситуации нужно относиться спокойно.

«Все остальное - это начинают так называемые друзья бучу организовывать», - заявил сенатор.

По мнению оппозиции, некоторые пункты соглашения между РФ и Абхазией противоречат конституции республики. Из-за этого у здания парламента устроили мирную акцию протеста с участием сотен человек.

Абхазия Беспорядки Оппозиция
27 декабря 2023, 12:42
Умер экс-председатель бундестага Вольфганг Шойбле
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Немецкий политик, бывший глава МВД и Минфина Германии Вольфганг Шойбле ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на семью умершего.

«Легенда Христианско-демократического союза скончалась в ночь на среду. Шойбле умер во сне», - написали авторы статьи.

Шойбле заседал в бундестаге с 1972 года, с 2017-го по 2021-й был его председателем. С 2005 по 2009 годы он занимал должность министра внутренних дел ФРГ, а с 2009 года по 2017-й был главой Минфина. В 1990 году Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре Германской Демократической Республики Гюнтер Краузе подписали договор об установлении единства между ГДР и ФРГ.

В конце ноября 2023 года скончался известный американский политик Генри Киссинджер. Он ушел из жизни в возрасте 100 лет. Киссинджер был госсекретарем США при бывшем президенте Америки Ричарде Никсоне и занимал пост советника по национальной безопасности страны.

Германия
27 декабря 2023, 12:34
Швеция отменила эмбарго на экспорт оборонной промышленности Турции
РИА «Новости»
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Швеция сняла запрет на поставки товаров для оборонных предприятий Турции. Об этом сообщила газета Yeni Şafak, ссылаясь на заместителя главы министерства иностранных дел Турции Бурака Акчапара.

Швеция сняла запрет на поставки товаров для оборонных предприятий Турции. Об этом сообщила газета Yeni Şafak , ссылаясь на заместителя главы министерства иностранных дел Турции Бурака Акчапара.

«После того как комитет парламента принял предложение о членстве Швеции в НАТО, <…> стало известно, что Швеция начала выдавать Турции экспортные лицензии в области оборонной промышленности после длительного эмбарго», - указали авторы материала.

Акчапара подчеркнул, что после запуска процесса вступления Швеции в Североатлантический альянс, заявки, которые подали турецкие компании на экспорт, «положительно завершились». Осенью 2019 года власти скандинавской страны ввели эмбарго на поставки Турции товаров для оборонной промышленности.

По данным РИА «Новости» , комиссия по международным делам парламента республики одобрила заявку на вступление Швеции в НАТО. Протокол внесут на голосование Генеральной Ассамблеи.

Турция Экспорт Швеция НАТО Промышленность
27 декабря 2023, 08:10
Аргентина выпустит новые купюры на фоне высокой инфляции
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Аргентине придется выпустить новые купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо. Об этом газете La Nacion заявил президент страны Хавьер Милей.

«Тема с купюрами - это пытка… Тебе надо заплатить что-то наличными, ты должен идти с мешком бумажек», - отметил он.

Глава государства назвал вопрос с выпуском новых купюр очевидным. На две тысячи песо можно купить меньше двух килограмм сахара или риса. Самой крупной купюрой нельзя даже расплатиться за чашку кофе с булочкой в кафе, рассказал Милей. Чаще всего аргентинцы используют купюры номиналом по 500 и 1000 песо, так как купюра в две тысячи вышла недавно.

Ранее президент Аргентины подписал указ о проведении более 300 экономических реформ. Он пообещал, что созовет референдум, если парламент откажется одобрять нововведения , направленные на либерализацию экономики.

По словам Милея, его действия поддерживают около 75% жителей страны. В будущем он планирует провести «реструктуризацию» Аргентины и уничтожить барьеры, мешающие экономическому развитию государства.

Аргентина Деньги Экономика Инфляция

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