26 января 2024, 11:54

Скрытую цель учений Steadfast Defender 2024 назвали в Китае

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НАТО постарается усилить миф о российской угрозе для того, чтобы оправдать перед европейцами оборонные расходы и экономические санкции. Об этом сообщило китайское издание The Global Times.

Масштабные военные учения Steadfast Defender 2024 , по мнению собеседников издания, устроили ради давления на Россию. Маневры запланировали именно в тот момент, когда конфликт на Украине приблизился к двухлетнему рубежу, а в США началась предвыборная кампания. Китайские аналитики заявили, что цель НАТО - сформировать представление о российской угрозе , заручиться поддержкой Евросоюза, оправдать будущие расходы на оборону и санкции.

«Эти учения НАТО приведут к дальнейшей эскалации напряженности в Европе. <…> Международное сообщество выступает за мир. Однако НАТО идет против течения, провоцируя и оказывая давление на Россию посредством крупномасштабных военных учений», - заявил старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований Китайского университета Жэньминь Ван Сяньцзюй.

Военный эксперт Сун Чжунпин назвал НАТО проводником интересов США. По его мнению, альянс охватила паника, и он превратился в «топор, копье и лопату» американской администрации.

Угроза прямого военного столкновения России с НАТО возросла из-за действий последнего, заявил «360» политолог Алексей Ярошенко. По его мнению, российская сторона не заинтересована в эскалации.

Военные учения Россия НАТО
26 января 2024, 12:40
Китай попросил помощи у Ирана из-за нападения хуситов в Красном море
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Китай попросил Иран сдерживать нападения йеменского движения «Ансар Аллах» в Красном море, так как хуситы могут навредить торговле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские источники.

Нападения представителей движения направлены на поддержку палестинцев в секторе Газа. Хуситы увеличили стоимость судоходства, нарушив ключевой торговый маршрут между Европой и Азией. Этот путь широко используют суда из КНР.

«Если нашим интересам каким-либо образом будет нанесен ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Так что скажите хуситам проявить сдержанность», - подчеркнули в Китае.

По данным источника, переговоры по поводу кризиса в Красном море и торговли между Ираном и КНР состоялись на недавних встречах двух сторон.

Несколько дней назад американские военные нанесли очередной удар по позициям хуситов в Йемене. Центральное командование США заявило об уничтожении двух противокорабельных ракет.

Коалиция во главе с Соединенными Штатами атаковала хуситские объекты в Йемене в начале 2024 года. В ответ боевики пригрозили полностью заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море, сообщал сайт kp.ru.

США Торговля Иран Китай Йемен
26 января 2024, 10:27
Ловушка для политиков. Россия обросла мифами для США и стала злом
РИА «Новости»
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Взаимное непонимание Соединенных Штатов и России породило напряжение и конфликты. Отношения между странами давно находятся под влиянием мифов, написали бывшие американские дипломаты Майкл Киммейдж и Джереми Шапиро в колонке для Foreign Affairs.

Россия и США питают особенно сильные мифы друг о друге. Американцы рассматривают Россию как страну без внутренней политики, автократическую державу, зло, место сплошного деспотизма, указали дипломаты.

«Мифы, которых американцы придерживаются по поводу России, также являются ловушкой. Она заставляет политиков неправильно понимать Кремль и упускать возможности ослабить режим или найти компромиссы», - указали авторы материала.

Лидерам США необходимо усерднее работать над тем, чтобы «подняться над этими архетипами», свести к минимуму опасные неверные интерпретации. Осознание собственных ложных толкований дало бы американским политикам больше гибкости, помогло бы развить стратегическое сочувствие и предвидеть будущие изменения в российской политике, заявили экс-дипломаты.

Ранее помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что экономическое руководство России очень талантливо и помогает государству справляться с рестрикциями Запада.

США Отношения Россия Владимир Путин
26 января 2024, 09:36
Путин поздравил президента Индии с Днем республики
piqsels
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Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем республики. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Индия добилась впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене», - отметил Путин.

Российский президент оценил и активное участие Индии в решении важнейших вопросов, которые стоят на международной повестке дня. Путин добавил, что дорожит отношениями с государством и уверен, что российско-индийское сотрудничество будет крепнуть и расти в разных направлениях.

Ранее Путин посетил с рабочей поездкой Калининград. Глава государства провел встречу со студентами в Татьянин день , а также обсудил экономическое развитие региона с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. В этот же день Путин открыл под Калининградом крупнейшее в Европе предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики.

Индия Международные отношения Владимир Путин Калининград
26 января 2024, 09:02
Екатеринбуржец впал в кому после падения с балкона египетского отеля
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Отдыхавший вместе с семьей екатеринбуржец выпал с балкона отеля на курорте в Хургаде. Мужчина получил травму головы и впал в кому, сообщило издание E1.ru.

По словам дочери пострадавшего, тот вышел на балкон, чтобы проветриться. Семья мужчины в это время находилась в номере.

«У него подозрение на травму головы, травма руки и ноги. Он сразу отключился и находится без сознания», - рассказала дочь екатеринбуржца.

Она отметила, что ее отец перед несчастным случаем находился в трезвом состоянии. Женщина предположила, что он упал из-за того, что облокотился на слишком низкие перила.

«В госпиталь его увезли на каком-то легковом автомобиле. Долго не хотели по страховке лечить, сначала вообще просили 1,5 тысячи долларов», - указала дочь пострадавшего жителя Екатеринбурга.

Ранее в одном из отелей Хургады британские туристы отравились химикатами от постельных клопов. Семья иностранцев разместилась в пятизвездочной гостинице и пожаловалась персоналу на насекомых. После обработки комнаты инсектицидом пожилая супружеская пара умерла.

Египет Отели Екатеринбург

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