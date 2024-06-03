03 июня 2024, 22:26

Скотта Риттера сняли с рейса в США, чтобы он не улетел в Россию на ПМЭФ

РИА «Новости»
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Бывшего разведчика США Скотта Риттера сняли в США с самолета, помешав ему улететь в Россию на Петербургский международный экономический форум. Об этом он сообщил RT.

Риттер заявил, что американское правительство не только сняло его с рейса, но еще и конфисковало у него паспорт.

«На этот раз я ни в какую Россию не лечу. Госдеп изъял мой паспорт. Так что нет, я не лечу. Я в порядке, просто раздражен», - заявил он.

По словам Риттера, когда он садился на рейс, появились три офицера полицейского управления Нью-Йорка. Они отвели его в сторону и забрали паспорт, объяснив свои действия приказом Госдепа США. Больше никаких пояснений он не получил. Затем офицеры забрали его из самолета, а самого Риттера вывели из аэропорта.

Экс-офицер разведки морской пехоты является частым гостем эфира и колумнистом RT. com.

Ранее Риттер высказался о потенциале России в контексте развития в новых геополитических условиях, отметив, что она способна разгромить Украину в рамках спецоперации, а также об атаках БПЛА на Кремль, а также убийствах военкора Владлена Татарского и политолога Дарьи Дугиной.

США Паспорта Госдеп США Самолеты Россия
03 июня 2024, 23:03
Публикацию порно одобрили в соцсети Илона Маска
Freepik
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Социальная сеть X обновила правила размещения публикаций, согласно которым пользователи теперь смогут выкладывать контент для взрослых. Об этом представители соцсети сообщили в официальном заявлении.

Авторы материалов с сексуальным содержанием будут в обязательном порядке помечать свои посты. Пользователи соцсети теперь могут публиковать созданные и распространяемые по обоюдному согласию изображения наготы или другого взрослого контента. Подобные публикации будут скрыты специальной отметкой до нажатия на кнопку о показе.

Новые правила действуют с 3 июня. Людям, которые не указали свой возраст в профиле, не будут показывать публикации с контентом для взрослых. Также пользователи смогут жаловаться на соответствующие материалы без маркировки.

Американский предприниматель Илон Маск заявил , что в принадлежащей ему соцсети Х может исчезнуть возможность удаления количества лайков и репостов.

Соцсети Илон Маск
03 июня 2024, 21:19
Умерла первая в истории Австрии женщина-канцлер
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Единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн скончалась на 75-м году жизни. Об этом в соцсети Х сообщил нынешний канцлер республики Карл Нехаммер.

«Скончалась Бригитта Бирляйн. Она взяла на себя ответственность в трудный момент из любви к республике и своей родине - Австрии», - написал он.

Нехаммер добавил, что Бирляйн «останется ярким примером равенства» для будущих поколений и Австрия всегда будет перед ней «в большом долгу». Причина смерти политика не называлась.

У Бирляйн была степень доктора юридических наук, также она являлась членом Конституционного суда Австрии. На пост канцлера страны ее назначили в июне 2019 года. Бригитта Бирляйн проработала на нем до января 2020 года, возглавив переходное правительство после скандальной отставки правительства канцлера Себастьяна Курца.

Австрия Отставки История
03 июня 2024, 21:10
Новая идея европейского рейха. Запад сбрасывает маски
Unsplash
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В Европе когда-то говорили о всеобщем равенстве, особенно на фоне расширения ЕС. Сейчас на европейской территории можно наблюдать за системным процессом: бедные страны не богатеют, зато богатые, наоборот, беднеть начали. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru отметил, что дело идет к превращению союза в очередной рейх.

Помните, когда шло расширение Евросоюза присоединением разных стран-нищебродов, многие эксперты возмущались, что слишком велико экономическое неравенство и богатые страны старой Европы будут доминировать над младоевропейцами? Адепты объединения тогда отвечали критикам, что это всего лишь Европа «двух скоростей» и ничего страшного в этом нет.

И, похоже, были правы. Потому что если проблема не решена, то точно намечены пути ее решения. Нет, бедные страны ЕС не будут становиться богаче: все будет ровно наоборот - богатые страны Евросоюза уже начали беднеть, и это носит системный характер.

А в рейхе, по понятным причинам, есть проблемы с политическими правами. И вот тут начать решили с Венгрии, как с наиболее непослушной части Европы. Бельгия призвала лишить ее права голоса в союзе. И я скажу, что это даже хорошо. Ребята сбрасывают маски.

Потом можно будет лишать права голоса страну с любой неудобной властью, но и это еще не вершина развития Европы. Когда-то придет осознание того, что никакое право голоса вообще никому не нужно, да и национальные правительства можно отменить. Все будет управляться только из Брюсселя. Это удобно и экономно, что для ЕС сейчас очень важно.

Да и руководство Евросоюза избирать не надо будет. Опять же дорого это, да и зачем народ баламутить лишний раз? Пусть уж сразу из Вашингтона назначают комиссаров - и никаких тебе «демократических процедур». В конце концов, если США - главная демократия мира, то пусть рулит демократией уже везде.

И во всей этой схеме есть только один изъян: любая идея европейского рейха всегда кончалась войной и крахом. И кто сказал, что в этот раз все будет иначе? Против генетики не попрешь.

Далее - его прямая речь.

Европа Евросоюз
03 июня 2024, 20:24
Финляндия анонсировала открытие Сайменского канала для судоходства
РИА «Новости»
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Связывающий финское озеро Сайма и Балтийское море канал откроют для судов в ближайшее время. Об этом в комментарии телерадиокомпании Yle заявил представитель офиса Сайменского канала Сеппо Кюккянен.

Он подчеркнул, что окончательное решение по вопросу должны принять уполномоченные по открытию канала со стороны России и Финляндии в рамках действующего договора аренды. Но пока стороны даже не приступили к обсуждению.

«Принятие решения идет в основном по переписке. Если проблем нет, то это техническая процедура», - заявил Кюккянен.

При этом он отметил, что все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией останутся закрытыми. Кроме того, в силе останется решение финского правительства о запрете российским прогулочным судам заходить в каналы для предотвращения несанкционированного въезда в страну. Все эти ограничения открытию Сайменского канала не помешают.

Договор аренды между Финляндией и Россией об аренде части канала действует с 1968 года. Ежегодно европейская страна перечисляет на содержание всей акватории и прилегающей к ней автомобильной дороги на российской территории 1,2 миллиона евро.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 30 ноября 2023 года. После неоднократного продления запрета власти страны в итоге приняли решение оставить границу на замке на неопределенный срок. С 15 апреля прекратили свою работу пограничные пункты для морского и речного транспорта, включая прогулочные катера.

Финляндия Корабли Россия

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