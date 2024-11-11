«Скоро». Шольц рассказал о планах созвониться с Путиным

Шольц неоднократно уже заявлял, что не исключает возможности провести разговор с Путиным, когда придет «подходящее время». Журналисты поинтересовались, когда же оно настанет.

«Скоро», - ответил канцлер.

По словам Шольца, перед этим должны осуществиться многочисленные контакты, которые он продолжает вести уже на протяжении достаточно долгого времени.

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц также выразил готовность позвонить Путину при избрании. При этом в его планах выдвинуть России ультиматум о том, чтобы она прекратила наносить удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов.