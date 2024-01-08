Скончался создатель языка программирования Pascal

Вирт разработал язык программирования Pascal, а также участвовал в таких проектах как Modula-2, Algol-W и Euler. Он внес существенный вклад в будущее компьютерных языков, систем и архитектурных исследований, указали в ассоциации.

«С большим сожалением мы отмечаем кончину пионера языков программирования и лауреата премии Тьюринга Никлауса Вирта, скончавшегося 1 января 2024 года», - отметили в АСМ.

Ранее на 83 году жизни скончался один из основателей компании-разработчика программного обеспечения Adobe Джон Уорнок. Он принимал участие в создании Illustrator, формата файлов PDF, а также таких значимых программ как Acrobat, Photoshop и Premiere Pro.