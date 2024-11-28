Скончался палач, казнивший немецкого нациста Эйхмана
В возрасте 83 лет скончался Шалом Нагар, бывший офицер Управления тюрем Израиля, который казнил нацистского «архитектора Холокоста» Адольфа Эйхмана. Об этом сообщил израильский «7 Канал».
Дело оберштурмбаннфюрера СС Эйхмана стало одним из самых громких в ХХ веке. После того, как советские войска взяли Берлин, Эйхман бежал в Италию, а оттуда перебрался в Аргентину.
Израильская разведка Моссад напала на след нациста в 1958 году. После тщательной подготовки в 1960 году израильские спецслужбы похитили Эйхмана и тайком вывезли в Израиль.
В 1961 году суд над нацистом завершился вынесением смертного приговора.
Нагар привел приговор в исполнение, повесив Эйхмана, после чего сжег его тело. Личность палача долгое время скрывалась, а сам он долго страдал от кошмаров и в итоге обратился к религии.
В апреле прошлого года на 104-м году жизни умер Бенджамин Ференц , последний обвинитель на Нюрнбергском процессе. Мужчина побывал во многих концентрационных лагерях в первые дни, а порой и часы после их освобождения.