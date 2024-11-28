28 ноября 2024, 00:46

Скончался палач, казнивший немецкого нациста Эйхмана

Global Look Press
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В возрасте 83 лет скончался Шалом Нагар, бывший офицер Управления тюрем Израиля, который казнил нацистского «архитектора Холокоста» Адольфа Эйхмана. Об этом сообщил израильский «7 Канал».

Дело оберштурмбаннфюрера СС Эйхмана стало одним из самых громких в ХХ веке. После того, как советские войска взяли Берлин, Эйхман бежал в Италию, а оттуда перебрался в Аргентину.

Израильская разведка Моссад напала на след нациста в 1958 году. После тщательной подготовки в 1960 году израильские спецслужбы похитили Эйхмана и тайком вывезли в Израиль.

В 1961 году суд над нацистом завершился вынесением смертного приговора.

Нагар привел приговор в исполнение, повесив Эйхмана, после чего сжег его тело. Личность палача долгое время скрывалась, а сам он долго страдал от кошмаров и в итоге обратился к религии.

В апреле прошлого года на 104-м году жизни умер Бенджамин Ференц , последний обвинитель на Нюрнбергском процессе. Мужчина побывал во многих концентрационных лагерях в первые дни, а порой и часы после их освобождения.

Разведка Вторая мировая война Израиль Суд Холокост
27 ноября 2024, 18:03
Путин назвал Казахстан надежным союзником России
Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин назвал Казахстан стратегическим партнером и важным союзником России. Глава государства выступил на переговорах с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым.

У государств есть желание искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся, добавил Путин.

Переговоры лидеров России и Казахстана проходят в резиденции Акорда. Перед началом беседы состоялась церемония официальной встречи Путина Токаевым, в рамках которой президенты представили членов своих делегаций. Международные консультации стартовали с переговоров в узком составе.

Ранее президент России заявил о поддержке строительства русскоязычных школ в Казахстане.

Казахстан Россия Переговоры Владимир Путин
27 ноября 2024, 16:51
Россия ответит США на разворачивание ракетных комплексов в Японии
Unsplash
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Размещение американских ракет в Японии не оставят без ответа. Россия примет адекватные шаги в соответствии с обновленной ядерной доктриной, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее газета The Japan Times сообщила о планах США развернуть в Японии ракетные комплексы наземного базирования средней дальности Typhon. Размещение систем и их использование во время учений обсудили министр армии США Кристин Уормут и глава японского МО Минору Кихара.

Решение о развертывании Typhon приняли после отмены российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Благодаря новому вооружению в Азии США получат возможность поражать цели на территории КНР, России и Северной Кореи.

США Ракеты Мария Захарова Япония
27 ноября 2024, 16:49
Немец потребовал компенсацию за то, что 13 лет без вины отсидел в тюрьме
Freepik
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Немец Манфред Гендицки, из-за судебной ошибки отсидевший в тюрьме 13 лет за убийство, которого не совершал, потребовал компенсацию в 750 тысяч евро. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

В 2008 году Гендицки обвинили в убийстве пожилой женщины в ванне в общине Роттах-Эгерн в Баварии. Он так и не признал себя виновным и все эти годы боролся за восстановление справедливости. Спустя 13 лет его оправдали, признав смерть женщины несчастным случаем. Мужчине выплатили 368 700 евро компенсации, однако его не устраивает такой размер выплат, и вместе с адвокатом он пытается добиться еще почти такой же суммы.

В сентябре суд оправдал японца Ивао Хакамату , который с 1968 года ждал смертной казни за массовое убийство. Доказательства по делу признали сфабрикованными, а признания - выбитыми под пытками.

Германия Убийства Тюрьмы
27 ноября 2024, 16:34
Россия выслала двух журналистов немецкой медиагруппы ARD
Unsplash
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Россия в ответ на закрытие немецкого бюро Первого канала выслала двух журналистов медиагруппы ARD. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Дело в том, что теперь работу заблокировали в Германии корреспондентам Первого канала: Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову», - отметила дипломат.

В ответ на это российская сторона приняла зеркальные меры в отношении журналистов московского представительства немецкой медиагруппы ARD. Аккредитации лишат корреспондента Франка Айшмана и оператора Свена Феллера, рассказала Захарова.

Она также сообщила о других недружественных шагах со стороны Германии по отношению к российским журналистам..

«Чего только они уже не делали. Напомню: блокировали вещание телеканала Russia Today на немецком языке, строили козни и препятствия нормальной работе российских журналистов, устраивали им травлю», - добавила дипломат.

Ранее немецкие власти предписали двум российским журналистам покинуть страну в первой половине декабря. Первый канал назвали «угрозой общественному порядку и безопасности Германии и Евросоюза».

Германия Журналистика Мария Захарова МИД РФ

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