Скончался основатель компании-производителя оружия Glock

«Гастон Глок на протяжении всей своей жизни определял стратегическое направление развития Glock Group и готовил ее к будущему. Работа всей его жизни будет продолжена в его духе» - сказано в сообщении.

Как отметили в организации, Глок «произвел революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах», а также смог утвердить бренд Glock как мирового лидера в сфере легкого огнестрельного оружия.

Свой путь Гастон Глок начал с производства карнизов для штор и ножей для войск австралии. Серьезно заниматься оружием мужчина начал после 52 лет. Впервые он вместе со своей командой создал пистолет Glock 17 в 1982 году. Образец получился очень удобным, его часто использовали в качестве гражданского оружия самообороны.