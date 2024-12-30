30 декабря 2024, 00:13

Скончался 39-й президент США Джимми Картер

globallook CNP/AdMedia
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Ушел из жизни 49-й президент Соединенных Штатов Джимми Картер. Об этом сообщила газета Atlanta Journal-Constitution.

Джимми Картеру недавно исполнилось 100 лет. Информацию о смерти политика подтвердил его сын Чип Картер.

Картер прожил дольше любого другого президента США. В феврале 2023 года его отправили на лечение в хоспис на дому в Плейнсе, штат Джорджия, это произошло после серии коротких госпитализаций.

В последние годы жизни Картер боролся со злокачественной опухолью. Болезнь поразила его печень и мозг.

Джимми Картер занимал пост президента США в 1977–1981 годах. Он ушел после одного срока, который притом провел весьма успешно. Картер добился восстановления доверия к правительству страны после сокрушительного Уотергейтского скандала, закончившегося отставкой Ричарда Никсона.

Кроме того, благодаря Картеру стали возможны Кэмп-Дэвидские соглашения, которые закрепили мирный договор между Египтом и Израилем.

Ранее умер ведущий телемостов между СССР и США Фил Донахью.

США
29 декабря 2024, 22:43
Грузии порекомендовали провести еще одни выборы
РИА «Новости»
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Северо-Балтийская восьмерка (NB8), в которую входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция, предложила Грузии провести парламентские выборы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ. Совместное заявление стран опубликовала пресс-служба финского МИД на официальном сайте.

В заявлении страны NB8 призвали «тщательно и беспристрастно расследовать нарушения, о которых сообщалось перед и во время парламентских выборов в Грузии 26 октября».

Авторы заявления сообщили, что страны Северной Европы и Балтии обеспокоены тем, что Грузия, по их мнению, движется к «более глубокой поляризации и кризису».

«Мы призываем грузинские власти предпринять меры для выхода из кризиса и восстановления доверия общества к демократическим институтам, в том числе путем выполнения рекомендаций ОБСЕ по выборам и возможности проведения новых выборов на основе этих рекомендаций», - сказано в заявлении в тексте.

Кроме этого страны NB8 осудили насилие и запугивания в отношении демонстрантов, политиков и представителей СМИ и угрозы в адрес президента бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность главы государства. Инаугурация грузинского лидера прошла в здании парламента.

Грузия Дания Финляндия Латвия ОБСЕ Швеция Литва Отношения Европа Норвегия Эстония Выборы Парламентские выборы в Грузии Беспорядки в Грузии
29 декабря 2024, 20:59
Азербайджан ужесточил правила пребывания россиян в стране
РИА «Новости»
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Руководство Азербайджана изменило сроки временного пребывания граждан России на территории государства. Нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года, постановление опубликовал сайт правительства республики.

Не имеющие азербайджанского гражданства россияне, приезжающие в страну в безвизовом порядке, смогут находиться там не более 90 дней в течение одного календарного года. Документ подписал премьер-министр Али Асадов.

Такую меру азербайджанские власти приняли в ответ на ужесточение миграционной политики со стороны России. В августе президент Владимир Путин подписал закон о сокращении срока пребывания иностранцев без виз до 90 дней. Нововведение вступит в силу с 1 января.

Ранее Россия и Китай ведут переговоры об упрощении визового режима для туристов. По данным Российского союза туриндустрии, на стадии подписания уже находится проект документа о безвизовых групповых поездках. Если документ примут, групповые поездки для россиян станут безвизовыми уже в 2025 году.

Визы Россия Азербайджан
29 декабря 2024, 19:17
Выжившая в авиакатастрофе в Муане стюардесса заговорила
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Одна из выживших в авиакатастрофе с Boeing в Южной Корее пришла в себя в отделении интенсивной терапии и уже может говорить, несмотря на множественные переломы. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации агентства, речь идет о 33-летней стюардессе по фамилии Ли.

«Когда проснулась, меня уже спасли», - сказала она медикам в больнице.

Руководитель медицинского учреждения сообщил, что женщину не стали расспрашивать о деталях аварии, так как это могло бы нанести ей вред. Он также отметил, что стюардесса может разговаривать и не потеряла память. В настоящее время она находится под пристальным наблюдением врачей, так как возможны различные осложнения, включая паралич.

Вторая выжившая - 25-летняя бортпроводница Ку - пострадала от травм головы и лодыжки. Ее состояние оценивается как стабильное. В данный момент она проходит лечение в медицинском центре Асан, расположенном на востоке Сеула.

Ранее южнокорейские власти подтвердили гибель 179 пассажиров рухнувшего в Муане самолета. На борту Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, совершавшего рейс по маршруту Бангкок - Муан, находился 181 человек, включая пятерых детей.

В связи с крушением Boeing в Южной Корее объявили семидневный национальный траур. В разных городах страны будут организованы траурные залы, где люди смогут почтить память погибших.

Авиакатастрофы Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 17:35
Турист погиб на египетском курорте из-за нападения акулы
Unsplash
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В Красном море, у побережья курортного города Марса-Алам, турист погиб в результате нападения акулы. Об этом сообщило Министерство окружающей среды Египта.

«Поступило сообщение о том, что двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб», - отметили в ведомстве.

Нападение акулы произошло за пределами зоны для плавания. Как рассказали РИА «Новости» в Генеральном консульстве в Хургаде, никто из россиян не пострадал. Погибший и пострадавший - итальянцы.

Ранее акула напала на женщину на Багамских островах и растерзала ее до смерти спустя день после свадьбы. ЧП произошло на Нью-Провиденс, она приехала на отдых вместе с семьей.

Египет Акулы

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