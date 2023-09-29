Скончалась старейшая женщина-сенатор США

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Файнштейн умерла в своем доме в Вашингтоне вечером 28 сентября. Офис сенатора отказался разглашать причину ее смерти.

По данным американского новостного портала Axios , в последние годы демократка испытывала серьезные проблемы со здоровьем.

Диана Файнштейн родилась в Сан-Франциско в еврейской семье. Она стала первой в истории женщиной на посту мэра Сан-Франциско и первой женщиной, представившей Калифорнию в верхней палате конгресса.

Сенатор начала работу на этом посту в 1992 году. В последние годы однопартийцы критиковали ее из-за проблем с памятью. Коллеги Файнштейн жаловались журналистам, что она их не помнит. В феврале этого года демократка сообщила, что не будет переизбираться в 2024 году из-за ухудшения здоровья.

После смерти политика число демократов в сенате временно уменьшилось до 50 человек. Теперь губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом должен назначить преемника Файнштейн.