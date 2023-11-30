Автор отметил, что многие страны ЕС и НАТО борются с энергетическим кризисом и рассматривают перспективу возобновления импорта топлива из РФ. Западу выгодно получать топливо из России, в том числе из-за надежности РФ как поставщика, считает Цзюнь.

Российские энергоресурсы обходятся Западу дешевле топлива из других регионов. Это связано с низкой стоимостью добычи и небольшим расстоянием между поставщиком и покупателем.

«Россия доказала свою состоятельность, и Запад вынужден был склониться перед ее энергетикой и вновь импортировать ее топливо для обеспечения собственной внутренней стабильности», - подытожил обозреватель.

Еврокомиссия вынуждена признать , что экономика России растет, а ограничения против нее действуют «не так, как задумано». Провал антироссийских санкций связали с важной ролью РФ в мировой экономике.