01 января 2024, 23:46

Скандальный закон о судебной системе Израиля отменили

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Статью закона о реформе судебной системы Израиля признали противоречащей конституции страны. Такое решение большинством голосов приняла коллегия Верховного суда Израиля. Об этом сообщил телеканал France 24.

Принятый правительством Беньямина Нетаньяху закон привел к массовым акциям протеста среди жителей Израиля. Документ предусматривал, что решения властей, которые суд сочтет «неразумным», не могут подлежать отмене.

В итоговом решении Верховного суда говорится, что закон отменили из-за серьезной атаки на демократические основы государства Израиль. Постановление предусматривает, что высшая судебная инстанция сохранила право признавать решения властей недействительными в исключительных случаях, когда кабмин или Кнессет превысят свои полномочия.

За отмену проголосовали восемь членов коллегии, против этого решения - семь.

С критикой постановления выступил министр юстиции Израиля Ярив Левин. Он обвинил судей в попытке взять на себя все полномочия власти, которые подразумевают разделения на три ветви. Он подчеркнул, что правительство добьется принятия законопроекта после окончания «военного времени».

Министра поддержала партия премьера Израиля «Ликуд». Там заявили, что сожалеют о таком решении Верховного суда без предварительного обсуждения, когда военные правых и левых взглядов сражаются за сохранение страны и рискуют своей жизнью.

Акции протеста против судебной реформы охватили Израиль еще в феврале, когда законопроект находился на этапе рассмотрения. Самый крупный митинг прошел 1 апреля в Тель-Авиве, когда на улицы города вышли более 440 тысяч человек. После участники протеста захватили международный аэропорт Бен-Гурион. После этого полиция начала задержания и жестко разгонять собравшихся. Акции прекратились 7 октября после нападения участников движения ХАМАС на израильские поселения около сектора Газа.

Израиль Суд Протесты
01 января 2024, 21:44
Однополые браки легализовали в Эстонии
Unsplash
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Однополым парам в Эстонии официально предоставили право подавать заявления на заключение брака. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

В силу в ступили поправки к закону о семье, согласно которым, брак заключается между двумя физическими лицами. Также эстонские власти отменили норму, о том, что брак заключается только между мужчиной и женщиной.

В декабре в ЗАГСах Эстонии появились новые бланки, на которых вместо привычных «мужчина» и «женщина» указано «первый брачующийся» и «второй брачующийся». Отмечается, что бланки старого образца также оставили в доступе для населения.

В июне 2023 года парламент Эстонии принял закон о заключении однополых браков и усыновлении детей представителями ЛГБТ, писал RT. Супруг сможет усыновить ребенка партнера с согласия родителей, но первоочередные права по отношению к нему оставили за биологическими матерью и отцом.

Законы ЛГБТ Эстония
01 января 2024, 17:58
Новое землетрясение произошло в японской префектуре Исикава
Global Look Press
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Новое землетрясение магнитудой 4,6 произошло в понедельник в префектуре Исикава в Японии. Об этом сообщила пресс-служба Главного метеорологического агентства.

Специалисты зафиксировали новые подземные толчки после целой серии колебания земли.

Днем в понедельник в западных регионах Японии произошло несколько мощных землетрясений , им присвоили название «Землетрясение на полуострове Ното».

Первые признаки катаклизма магнитудой 5,7 появились в 16:06 по местному времени. Спустя четыре мощность толчков увеличилась до 7,6.

Это землетрясение в Исикаве стало самым мощным с 1885 года. Власти объявили о вероятности появления цунами и приступили к эвакуации жителей прибрежных районов, писал RT.

По информации агентства Kyodo , жертвами подземных толчков стали как минимум два человека , их тела нашли под завалами разрушенных домов.

Землетрясения Япония
01 января 2024, 17:00
Два человека стали жертвами землетрясения в Японии
Global Look Press
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По меньшей мере два человека погибли в японской префектуре Исикава в результате серии мощных землетрясений. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на информацию местной полиции.

Спасатели извлекли двух погибших из-под завалов обрушившихся домов. Это первые жертвы череды землетрясений, которые произошли в Японии 1 января.

В общей сложности в префектуре Исикава разрушено более 30 домов. Спасатели продолжают искать людей под обломками.

Кроме того, подземные толчки стали причиной крупного пожара в городе Вадзима. Пожарные борются с огнем. Информации о жертвах и пострадавших в этом населенном пункте пока нет.

По данным энергетической компании Hokuriku Electric Power, в префектуре Исикава более 30 тысяч домов остались обесточенными. Японские метеорологи считают эти землетрясения самыми мощными за последние 135 лет.

Землетрясения Япония
01 января 2024, 15:09
Россия заняла пост председателя Содружества Независимых Государств
РИА «Новости»
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Пост председателя Содружества Независимых Государств (СНГ) с 1 января 2024 года перешел к России. Основными целями на этом посту назвали укрепление объединения, повышение его международного авторитета и развитие сотрудничества с другими международными организациями и государствами. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля Концепции председательства РФ в СНГ.

Также ключевыми задачами страна-председатель поставила создать из СНГ площадку для многостороннего политического диалога для координации внешнеполитической деятельности, а также продвижения совместных международных инициатив.

В частности, речь идет о развитии связей с Евразийским экономическим союзом, Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организацией сотрудничеств (ШОС), БРИКС, форумом «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» и другими.

Участники объединения должны сильнее интегрироваться в едином экономическом пространстве, нарастить сотрудничество в сферах энергетики, промышленности, аграрном секторе цифровизации, вопросах транспорта, связи, экологии, защиты климата, а также усилить совместную работу в научном и инновационном секторах.

Механизмы в области совместного противостояния традиционным и новым вызовам и угрозам для стран-участниц требуют усовершенствования и дальнейшего углубления сотрудничества в военной сфере и области пограничной безопасности.

Кроме того, деятельность СНГ необходимо совместить с другими видами совместной работы для создания Большого Евразийского партнерства, в рамках которого объединятся все государства и организации региона.

В торгово-экономической области приоритет отдадут реализации первой части плана Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, который включает развитие зоны свободной торговли, стимулирование сотрудничества бизнеса, согласование таможенных служб и антимонопольной политики, а также обеспечение справедливых условий конкуренции.

Для укрепления финансового суверенитета стран СНГ использование национальных валют во взаимных расчетах увеличат, а также создадут независимую расчетную инфраструктуру для установления прямых корреспондентских связей между банками, а также внедрение трансграничных платежных механизмов.

Важным направлением работы станет противостояние внешнему влиянию на культуру государств-участниц СНГ. Россия продолжит принимать меры для противостояния фальсификации истории и попыток реабилитации нацизма.

Особое внимание уделят подготовке мероприятий в честь Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Года Мира и Единства в борьбе с нацизмом. Также продолжится работа по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения, а также по запуску практической деятельности международной организации по русскому языку, открытой для присоединения всех стран, разделяющих ее цели и принципы.

Россия Содружество независимых государств

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