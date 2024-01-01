Скандальный закон о судебной системе Израиля отменили

Принятый правительством Беньямина Нетаньяху закон привел к массовым акциям протеста среди жителей Израиля. Документ предусматривал, что решения властей, которые суд сочтет «неразумным», не могут подлежать отмене.

В итоговом решении Верховного суда говорится, что закон отменили из-за серьезной атаки на демократические основы государства Израиль. Постановление предусматривает, что высшая судебная инстанция сохранила право признавать решения властей недействительными в исключительных случаях, когда кабмин или Кнессет превысят свои полномочия.

За отмену проголосовали восемь членов коллегии, против этого решения - семь.

С критикой постановления выступил министр юстиции Израиля Ярив Левин. Он обвинил судей в попытке взять на себя все полномочия власти, которые подразумевают разделения на три ветви. Он подчеркнул, что правительство добьется принятия законопроекта после окончания «военного времени».

Министра поддержала партия премьера Израиля «Ликуд». Там заявили, что сожалеют о таком решении Верховного суда без предварительного обсуждения, когда военные правых и левых взглядов сражаются за сохранение страны и рискуют своей жизнью.

Акции протеста против судебной реформы охватили Израиль еще в феврале, когда законопроект находился на этапе рассмотрения. Самый крупный митинг прошел 1 апреля в Тель-Авиве, когда на улицы города вышли более 440 тысяч человек. После участники протеста захватили международный аэропорт Бен-Гурион. После этого полиция начала задержания и жестко разгонять собравшихся. Акции прекратились 7 октября после нападения участников движения ХАМАС на израильские поселения около сектора Газа.